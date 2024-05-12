Не прошло и пяти минут: Nemo из Швейцарии разбил хрустальный кубок на сцене Евровидения 2024 (фото, видео)

Победитель так радовался победе, что уронил статуэтку

В шведском Мальме отгремел феерический финал Евровидения 2024. "Телеграф" вел текстовую трансляцию и следил за всеми событиями песенного конкурса. В результате вокального соревнования победил представитель Швейцарии — небинарная личность Nemo.

На сцене Евровидения Nemo показал необычную и интересную постановку и исполнил свою композицию The Code. И профессиональные жюри, и зрители многих стран отдали свои голосы за Швейцарию. Так что в результате в конкурсе победил Nemo. Свою награду — хрустальный кубок в виде микрофона — победитель получил от шведской певицы Loreen, которая победила на Евровидении в прошлом году.

Loreen вручила победный кубок Nemo

После объявления результатов, по традиции, победитель вышел на сцену и заново выступил со своей победной песней The Code. Однако, в конце выступления случился казус — Nemo неосторожно хотел поставить свой кубок на сцену и уронил его. Статуэтка тут же сломалась пополам. Курьезные момент попал на фото и видео.

Отметим, что Украина на Евровидении 2024 заняла третье место, в частности, из-за голосования зрителей. Предлагаем еще раз посмотреть эмоциональное выступление alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения.

Ранее "Телеграф" рассказывал детальную информацию о Nemo из Швейцарии, который победил на Евровидении 2024. Что о нем известно, видео выступления и о чем его песня.