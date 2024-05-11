Участника Нидерландов дисквалифицировали на Евровидении 2024 года: как это объяснили организаторы

Один из участников больше не будет участвовать в конкурсе

В преддверии грандиозного финала Евровидения 2024, который состоится уже сегодня, 11 мая, стало известно, что участие представителя от Нидерландов временно приостановлено. Теперь оказалось все гораздо сложнее.

Организаторы песенного музыкального конкурса сообщили, что конкурсант от Нидерландов Йост Кляйн не продолжит участие в конкурсе в большом финале. Причиной этого решения стала жалоба от участницы съемочной группы. Пока это дело будут рассматривать в суде.

"Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", — рассказали создатели конкурса.

Ранее в сети распространялась информация о непонятном конфликте с участием Кляйна. Одни говорили, что он ударил оператора на параде флагов, когда тот спросил его об умерших родителях. Другие говорили, что Йост Кляйн имел спор с конкурсанткой от Израиля Эден Голан, из-за разных взглядов на политику.

Известно, что перед репетицией Йост Кляйн принимал участие в параде флагов. После этого артист вышел на сцену, но ему не дали повторить свой номер.

Следует напомнить, что Йост Кляйн сотрудничал с россиянами в 2022 и 2023 годах. Он выпустил две песни с гражданами страны-агрессорки — трек Jackass с Русланом Тушенцовым и песню Normalje Bass с группой "Russian Village Boys". Также Кляйн выпускал песню о любви к России и неоднократно гастролировал по городам страны-оккупантки.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме Йоста Кляйна отношение к России имели еще двое участников нынешнего Евровидения. Речь идет о конкурсантке из Израиля — Эдене Голане и представителе от Германии — Исааке.