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В розовой мини-юбке и со стразами на лице: представитель Швейцарии зажег на сцене Евровидения 2024

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Представитель Швейцарии выступил под номером 21 Новость обновлена 12 мая 2024, 00:31
Представитель Швейцарии выступил под номером 21. Фото gettyimages

Этот участник был лидером букмекеров длительное время

Сейчас идет финал песенного конкурса Евровидение 2024 года. Представитель Швейцарии Nemo, являвшийся лидером рейтинга букмекеров, эффектно выступил на сцене и получил аплодисменты публики.

Nemo с композицией "The Code" вышел на сцену под номером "21". Певец был одет в розовую короткую мини-юбку и цветочную накидку. Исполнитель "Засветил" голый торс и был обут в кроссовки с розовыми цветками.

Перформанс Nemo на сцене Евровидения 2024 – невероятно красивый и уникальный. Исполнитель во время выступления исполнял непростую хореографию и совершенно чисто пел. Своим выступлением исполнитель хотел привлечь внимание к гендерной идентичности людей, их ментальному здоровью и поиску себя в этом мире.

Представник Швейцарії на Євробаченні 2024
Фото: Getty Images

Напомним, что Nemo фанатеет от украинок alyona alyona & Jerry Heil. Также исполнитель заявил, что песня Teresa & Maria "прикоснулась к сердцу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представительницу Израиля Эден Голан освистали в финале Евровидения 2024 года. Начала петь исполнительница под гул зрителей.

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#Швейцария #Евровидение #Евровидение-2024