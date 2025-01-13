Старый Новый год 2025: что категорически нельзя делать в этот праздник

Эти вещи сегодня могут лишить вас счастья и финансового благополучия

Старый Новый год, также известный как Новый год по "старому стилю", отмечается в Украине в ночь с 13 на 14 января. Поскольку этот праздник относится к государственному календарю, а не к церковному, дата Старого Нового года осталась неизменной. А вот праздники Маланки и Василия теперь перешли на 31 декабря и 1 января соответственно.

Старый Новый год 2025 — уникальный праздник, который существует только в странах постсоветского пространства и является проявлением особого отношения к Новому году. В этот день украинцы традиционно устраивали щедрые угощения, на которых обязательно присутствовали кутья, выпечка и другие вкусные блюда.

С каждым годом число людей, которые встречают Новый год по-старому, становится меньше. Традиции праздника сохраняются в основном в постсоветских странах. Впрочем, решение о том, праздновать ли Старый Новый год, остается за вами.

В этот день принято загадывать желания, желать близким счастья и прощать прошлые обиды. Считалось, что именно 14 января начинается формирование будущего на весь год, поэтому важно провести его в атмосфере добра и позитивной энергии.

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Что нельзя делать в Старый Новый год 2025

Считать монеты. Это может привести к бедности.

Одалживать деньги. Это тоже может привлечь финансовые проблемы.

Произносить слово "тринадцать". Раньше верили, что это может привлечь беду на семью.

Ссориться и произносить ругательства. Можно привлечь конфликты на целый год.

Убирать в этот день. Так можно "убрать" благополучие из дома.

Напомним, что в этом году в Украине встречают много интересных и важных событий. "Телеграф" публиковал календарь праздников и выходных на 2025 год.