Праздник Василий Теплый: что нельзя делать сегодня 22 марта во избежание беды

Сегодня в божественный праздник нельзя носить чужие вещи и стирать белье

Христиане православной и греко-католической церкви почитают в пятницу, 22 марта, священномученика Василия Анкирского, который жил в IV веке. До смены церковного календаря на новоюлианский верующие вспоминали святого ежегодно 4 апреля.

Василий Анкирский по происхождению был из провинции Галатия в Малой Азии и в начале своей карьеры занимался медициной. Спустя время он стал священником, а затем епископом в Анкире. В период арианского спора он выступал в поддержку Никейского символа веры, который утверждал единство Бога Сына с Отцом.

Василий также отстаивал свою веру, когда императором был Юлиан Отступник, который пытался восстановить язычество. За отказ почитать императора епископа обвинили и подвергли пыткам. Впоследствии он принял мученическую смерть.

Традиции и приметы на 22 марта

На Руси праздник 22 марта назвали "Василий Теплый". Обычно этот день приносит весеннее тепло и солнечные лучи. В древности наши предки часто готовили круглые калачи, которые были символом солнца. В их рецепте использовались ржаная мука, а также тертая морковь, картофель и лебеда.

В старину в этот день гадали на солнце. Считалось, что при его появлении 22 марта в красных кругах, урожай летом обещает быть обильным. Если небо усыпано голубыми облаками, это свидетельствует о предстоящем похолодании и дождях.

Солнце на рассвете окрасило небо в розовый цвет – будет холодно.

Вороны кружат над головой – жди беды.

Весь день льет дождь – урожай будет хорошим.

На улице очень солнечно и по-летнему тепло – осень будет морозной.

Животные греются на солнце – наступят холода.

Разбилась посуда – не к добру.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рассыпался сахар – близкий готовит приятный сюрприз.

Что нельзя делать 22 марта

Выносить мусор из дома во второй половине дня — можно навлечь беду на свою семью.

Стирать и вывешивать белье на улице — через них в дом может залезть всякая нечисть.

Молодым девушкам вязать и шить — нитка все время будет завязываться в узелки.

Женщинам вытираться чужим полотенцем — супруг будет неверным.

Выполнять несколько задач одновременно — может закончиться неудачей и большим провалом.

Устраивать в доме влажную уборку – поселятся скорбь и печаль.

Мерить и носить чужую одежду — вместе с ней можно забрать и несчастья владельца вещей.

Употреблять в пищу мясные и другие продукты, запрещенные в Великий пост 2024. Мы писали, что можно и нельзя есть в период 48 дней, до самой Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая.

У кого именины 22 марта

С именинами сегодня принимают поздравления люди по имени Аглая, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Полина, Таисия.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В пятницу, 22 марта, в мире и в Украине отмечаются такие праздники как Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря (Baltic Sea Day), Международный день таксиста, День Лиги арабских государств, День чувствования себя молодым (As Young As You Feel Day), Международный день безделья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.