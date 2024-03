Свято Василь Теплий: що не можна робити сьогодні 22 березня, щоб уникнути біди

Сьогодні у божественне свято не можна носити чужі речі та прати білизну

Християни православної та греко-католицької церкви вшановують у п’ятницю, 22 березня, священномученика Василя Анкірського, який жив у IV столітті. До зміни церковного календаря на новоюліанський віряни згадували святого щороку 4 квітня.

Василь Анкірський за походженням був із провінції Галатія в Малій Азії та на початку своєї кар’єри займався медициною. Згодом він став священником, а потім єпископом в Анкірі. У період аріанської суперечки він виступав на підтримку Нікейського символу віри, який утверджував єдність Бога Сина з Отцем.

Василь також відстоював свою віру, коли імператором був Юліан Відступник, котрий намагався відновити язичництво. За відмову вшанувати імператора єпископа звинуватили і катували. Згодом він прийняв мученицьку смерть.

Традиції та прикмети на 22 березня

На Русі свято 22 березня назвали "Василь Теплий". Зазвичай цей день приносить весняне тепло та сонячні промені. У давнину наші пращури часто готували круглі калачі, які були символом сонця. У їхньому рецепті використовувалися житнє борошно, а також терта морква, картопля та лобода.

У минулі часи у цей день вшановується пам’ять сонця. Вважалося, що при його появі 22 березня в червоних колах, урожай влітку обіцяє бути рясним. Якщо небо усипане блакитними хмарами, це свідчить про майбутнє похолодання та дощі.

Сонце на світанку пофарбувало небо у рожевий колір – буде холодно.

Ворони кружляють над головою – чекай на лихо.

Увесь день ллє дощ — урожай буде хорошим.

На вулиці дуже сонячно та по-літньому тепло – осінь буде морозною.

Тварини гріються на сонці – настануть холоди.

Розбився посуд – не на добро.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розсипався цукор – близький готує приємний сюрприз.

Що не можна робити 22 березня

Виносити сміття з дому у другій половині дня — можна накликати лихо на свою родину.

Прати та вивішувати білизну на вулиці — через них у дім може залізти будь-яка погань.

Молодим дівчатам в’язати та шити — нитка весь час зав’язуватиметься у вузлики.

Жінкам витиратися чужим рушником — чоловік буде невірним.

Виконувати кілька завдань одночасно — може закінчитися невдачею та великим провалом.

Влаштовувати в оселі вологе прибирання – поселяться скорбота та смуток.

Мірити та носити чужий одяг — разом із ним можна забрати й нещастя власника речей.

Вживати в їжу м’ясні та інші продукти, заборонені у Великий піст 2024. Ми писали, що можна і не можна їсти в період 48 днів, до самого Великодня, який цього року випадає на 5 травня.

У кого іменини 22 березня

З іменинами сьогодні приймають вітання люди на ім’я Аглая, Василь, Василина, Дар’я, Юхим, Поліна, Таїсія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У п’ятницю, 22 березня, у світі та в Україні відзначаються такі свята як Всесвітній день водних ресурсів, День Балтійського моря (Baltic Sea Day), Міжнародний день таксиста, День Ліги арабських держав, День почування себе молодим (As Young As You Feel Day), Міжнародний день неробства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що березень щедрий на святкові дні, вихідні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат у перший весняний місяць.