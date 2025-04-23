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Кошевой обматерил Арестовича в ответ на предложение отдать России 4 области

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Кошевой ответил Арестовичу на его призыв отдать России четыре области Новость обновлена 23 апреля 2025, 18:31
Кошевой ответил Арестовичу на его призыв отдать России четыре области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кошевой также озвучил для США свой "мирный план"

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который записал нестандартное поздравление с Пасхой, обматерил экс-советника Офиса президента Алексей Арестовича. Шоумен жестко ответил ему на призыв отдать России четыре области Украины.

Евгений Кошевой записал видеообращение, которое опубликовал на своем Telegram-канале. Комик не сдерживался в своих высказываниях и обозвал Арестовича "идиотом" и "г**доном".

Евгений Кошевой раскритиковал предложение Алексея Арестовича

Актер "Квартала 95" в своем видеообращении обматерил Алексея Арестовича за его призыв отдать России четыре украинские области. Также актер представил США свой "мирный план", суть которого состоит в том, что Америка признает Крым и все области украинскими, а Российскую Федерацию — агрессором.

"А мы, так и быть, как Украина, соглашаемся вам оставить в США одного "хорошего русского" Лешку Арестовича. Как я слово "г**дон" замаскировал", — заявил Кошевой.

Это видео содержит нецензурную лексику!

Отметим, что ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью, что Украине стоит согласиться отдать России четыре области (Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую), чтобы потом не отдавать 8 областей.

Арестович, который сбежал за границу, считает, что чем больше будет длиться война, тем больше территорий будет терять Украина. И этой причины якобы должно быть достаточно сейчас, чтобы согласиться на условия России. Также он заявил, что в Украине якобы подавляли русскоязычные регионы.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Алексея Арестовича и что о ней известно. Она мечтала стать "первой леди", опасалась угроз и подала на развод.

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#Война #Евгений Кошевой #Алексей Арестович