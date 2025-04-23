Кошевой обматерил Арестовича в ответ на предложение отдать России 4 области

Кошевой также озвучил для США свой "мирный план"

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который записал нестандартное поздравление с Пасхой, обматерил экс-советника Офиса президента Алексей Арестовича. Шоумен жестко ответил ему на призыв отдать России четыре области Украины.

Евгений Кошевой записал видеообращение, которое опубликовал на своем Telegram-канале. Комик не сдерживался в своих высказываниях и обозвал Арестовича "идиотом" и "г**доном".

Евгений Кошевой раскритиковал предложение Алексея Арестовича

Актер "Квартала 95" в своем видеообращении обматерил Алексея Арестовича за его призыв отдать России четыре украинские области. Также актер представил США свой "мирный план", суть которого состоит в том, что Америка признает Крым и все области украинскими, а Российскую Федерацию — агрессором.

"А мы, так и быть, как Украина, соглашаемся вам оставить в США одного "хорошего русского" Лешку Арестовича. Как я слово "г**дон" замаскировал", — заявил Кошевой.

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Отметим, что ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью, что Украине стоит согласиться отдать России четыре области (Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую), чтобы потом не отдавать 8 областей.

Арестович, который сбежал за границу, считает, что чем больше будет длиться война, тем больше территорий будет терять Украина. И этой причины якобы должно быть достаточно сейчас, чтобы согласиться на условия России. Также он заявил, что в Украине якобы подавляли русскоязычные регионы.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Алексея Арестовича и что о ней известно. Она мечтала стать "первой леди", опасалась угроз и подала на развод.