Бывшая жена Путина отправляет россиян на войну в Украину: оппозиционер объяснил механизм

Государственная машина в РФ заточена на максимальное унижение людей

Главная мотивация российских мужчин для участия в войне в Украине – списание долгов по кредитам. И ссуды им выдает микрофинансовая компания CarMoney, связанная с бывшей женой Владимира Путина – Людмилой Очеретной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, как россияне оказываются на фронте.

Больше читайте в публикации: "Для окончания войны нужны два условия". Как экс-супруга Путина зарабатывает на нищих россиянах и заставляет их бежать с фронта".

По его словам, Россия – это нищая, ободранная, униженная страна, в которой абсолютное большинство населения, особенно мужчины, закредитованы.

— Уголовное законодательство [в России] такое, что любой человек может оказаться под пятой. Не по собственной воле они этот ошейник напялили, а потому что страна такая, законодательство, Уголовный кодекс, правила и банковская система такие. Все заточено под то, чтобы людей максимально подмять, прижать, унизить и обобрать, — говорит оппозиционер.

По его мнению, никакого другого смысла в существовании нынешней системы власти в России, которую Путин выстраивал 25 лет нет.

— Можем ли мы говорить, что закредитованный человек, которому жрать-то нечего, и которому на двери пишут: "Верни кредит, г*внюк", идет подписывать контракт (чтобы свои кредиты и долги закрыть) по собственной воле? Можем ли мы говорить, что житель Чечни, которого за долг в 15 тысяч рублей подвергают пыткам, а после того как он уходит из военной части, всю его семью берут в заложники, что он подписал контракт по своей воле? Да какая это, к черту, воля? Тут нет воли. Люди придавлены. У каждого российского гражданина на шее сидит Путин. Он этого Путина кормит и не по своей воле, а потому, что ему этот Путин сел на шею и поехал. Поэтому нет там никакой воли, — объясняет активист.

В качестве примера он привел историю мужчины, который поверил российской пропаганде, поэтому пошел воевать против Украины.

— Мы его "пробиваем" по базе должников и выясняется, что он не только Соловьева смотрел, но и микрокредитов набрал на всю жизнь вперед. Не потому, что он дурак, а потому что страна такая. Потому что эти микрокредиты тебе под нос суют. Потому что этими микрокредитами бывшая жена Путина занимается и деньги на них зарабатывает. Эта система ей принадлежит. Буквально! Вот вам наглядный пример того, каким образом люди оказываются на фронте. Да вот таким. Путин их туда тащит, сидя на шее, — говорит представитель фонда.

Он объяснил, что это небольшие деньги, если говорить про то, что человек получает.

— А если говорить о том, что человек оказывается должен (в виде процентов, — Ред.), то это могут быть гигантские деньги. И не только деньги. Это может быть вообще все, что есть у человека, включая квартиру. На том Людмила Путина и жирует, что долг растет даже не по часам, а по секундам.

И да, простите, все беспросветно. Российская финансовая система и власть таковы, что они таким образом подчинили себе этих людей. Это и называется крепостное право, — резюмировал Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Россия превратилась в "цифровой рейх".