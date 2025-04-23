Позиция США по Крыму не устраивает Европу: есть две причины, пишет FT

В Европе видят, как Россия пытается обмануть США

Нынешняя политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает неприятие в Европейских столицах. У них есть две причины, чтобы выступать против озвученного в СМИ варианта сделки, которая предусматривает сдачу Крыма россиянам.

Об этом говорится в материале Financial Times. Отмечается, что в первую очередь Европа не признает аннексию полуострова из-за того, что это нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Первая причина сводится к тому, что "уступки", на которые согласился пойти Владимир Путин, не являются реальными уступками. Как известно Кремль, по данным СМИ, выразил готовность заморозить текущую линию фронта и якобы отказался от претензий на части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Однако в Европе подчеркивают, что Путин не может "отказываться" от того, что он никогда не контролировал.

"Вы не можете отказаться от того, чего у вас нет. Это сделано просто для того, чтобы обманом заставить американцев заключить сделку", — сообщил один из европейских дипломатов.

Вторая причина сводится к тому, что желание Трампа навязать Украине невыгодное соглашение создаст прецедент и откроет путь для России, чтобы выдвигать все новые территориальные претензии к Киеву. При этом не исключено, что нынешнее руководство Вашингтона будет затем давить на Украину и касаемо остальных хотелок Кремля.

При этом авторы материала допускают, что если США признают Крым частью России, то это вызовет дипломатический кризис в ЕС и НАТО.

Как сообщалось ранее, нежелание Украины идти на территориальные уступки уже вызвало очередной поток критики от Трампа. По его словам, это может привести еще к трем годам войны.