Приведут к окончанию войны в Украине: противник Путина назвал два условия

Деморализовать российскую армию не надо, говорят в фонде "Идите лесом"

Россия — дикая, азиатская, феодальная страна, оккупированная Владимиром Путиным и его окружением, поэтому восстания граждан, недовольных властью, не будет. Однако недовольство будет расти постепенно, что в результате приведет и к развалу армии и окончанию агрессии против Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь российского оппозиционного фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он назвал два условия, которые приведут к окончанию войны в нашей стране.

Больше читайте в публикации: "Для окончания войны нужны два условия". Как экс-супруга Путина зарабатывает на нищих россиянах и заставляет их бежать с фронта".

По его словам, никто из российских военных не имеет ни малейшего представления, в чем смысл того, что его отправили воевать в соседнюю, но в большинстве случаев — далекую и непонятную ему страну.

— Пускай Путин несет любую околесицу про "братские народы", но никто не понимает, что такое Украина и что они там делают. Никто из них не может объяснить ничего, ни себе, ни окружающим, — говорит активист.

По его мнению, деморализовать российскую армию не надо, ее нужно разлагать.

— Надо оставлять возможность для того, чтобы люди бежали с фронта. Чтобы армия была, желательно, абсолютно не боеспособной. Чтобы там царил более результативный и ведущий к прекращению войны хаос, чем царит сейчас, — считает противник Путина.

Мы по-прежнему уверены, что для окончания войны необходимы два условия. С одной стороны, нужно помогать украинской армии, делать ее сильнее. С другой стороны, необходимо делать слабее армию РФ. И это смысл нашей работы – мы должны делать российскую армию слабее. Тогда война закончится. Соблюдением любого одного из этих правил войны мы не остановим, — подытожил Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как бывшая жена Путина отправляет россиян на войну в Украине.