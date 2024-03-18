Начало Великого поста 2024: что нельзя делать в этот период, чтобы не испортить судьбу

С этого дня христианам запрещено есть мясные продукты и играть свадьбы

В этот понедельник у христиан начинается самый строгий период ограничений — Великий пост 2024. Именно с 18 марта по 4 мая православные верующие будут уделять особенное внимание молитвам, раскаянию и воздержанию перед Священным Праздником Пасхи, который в этом году в Украине отмечается 5 мая.

В народном календаре — Кириллов день. 18 марта по новоюлианскому календарю православные верующие и греко-католики почитают память святителя Кирилла Иерусалимского, жившего в IV веке.

Юноша, родившийся в благочестивой христианской семье, сразу по достижении совершеннолетия вступил в монашество. Духовные наставники заметили его преданность молитве и то, как к нему тянутся люди. Вскоре Кирилла посвятили в священника, а через четыре года он был назначен архиепископом Иерусалима.

С самой молодости будущий священнослужитель принял обет бороться с ересью, однако столкнулся с многочисленными противниками. Они объединились и начали преследование архиепископа, вынудив его покинуть свой престол и жить в изгнании.

Традиции и приметы 18 марта

Кириллов день считался благоприятным для просьб о здоровье, исцелении от недугов. С утра наши предки посещали храм, чтобы зажечь свечу и обратиться к святому Кириллу с просьбой о помощи.

Снег гладкий — неурожайный год.

Снег шершавый — к урожаю.

Появились первые комары — к ясной погоде.

Мошкара появилась — в этом году стоит ожидать обилие грибов.

Прилетели лебеди — к теплой погоде.

Звезды мельче обычного — к осадкам.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или строений — лето окажется холодным.

Снег быстро тает, по улицам ручьи бегут — к мокрому лету.

Сильный ветер во время дождя — скоро осадки прекратятся.

Что нельзя делать в Великий пост

Основная цель Великого Поста заключается в очищении как тела, так и души. Верующие соблюдают его 48 дней. Церковь установила Великий пост в память о периоде, когда Сын Божий скитался по пустыне. По верованиям, он в течение 40 дней отказывал себе в различных искушениях, не употреблял мясные блюда, не позволял себе веселья и развлечений. Сегодня христиане следуют этому примеру, соблюдая ряд ограничений.

Нельзя употреблять в пищу такие запрещенные продукты, как мясо, колбасы, рыба (кроме нестрогих дней в Вербное Воскресенье 28 апреля и Благовещение 25 марта), яйца, молоко и молочные продукты. Также употреблять алкоголь, посещать развлекательные мероприятия, играть свадьбы.

Что нельзя делать 18 марта

Одалживать и брать в долг деньги — к нищете.

Ходить в гости — там можно оставить свою удачу.

Обсуждать чужую жизнь — зависть и сплетни могут испортить судьбу.

Брать и надевать чужие вещи — так недобрые люди передавали свои грехи и проблемы.

У кого именины 18 марта

В этот день именины празднуют Кирилл, Трофим, Наталья и Дмитрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня в мире и в Украине отмечается День рождения электрической бритвы, День биодизеля, День Парижской коммуны, Глобальный день переработки отходов (Всемирный день утилизации отходов), Праздник вещих снов, День бургера "Слоппи Джо", День ящиков, ящичков и коробочек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.