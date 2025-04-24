Запорожье под ударом дронов: что известно о ночной атаке на город

Запорожье подверглось атаке "Шахедов": детали

В отличие от Киева и других регионов Украины, подвергшихся комбинированному ракетному и дроновому удару, Запорожье атаковали беспилотниками "Шахед". В городе в результате атаки вражескими дронами-камикадзе повреждены административное здание и окна в соседнем доме.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем сообщении.

Глава области отметил, что во время атаки никто из гражданского населения не пострадал. Жители Запорожья слышали взрывы примерно в 5:30 утра.

Между тем, ситуация в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области остается напряженной. За минувшие сутки оккупанты нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам региона.

По данным Запорожской ОВА, поступило 40 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители во время этих атак не пострадали.

Напомним, россияне били по Киеву крылатыми ракетами, беспилотниками, а также ударили баллистикой. На кадрах, предоставленных фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, заметно, что во дворе, где произошел взрыв, сильно пострадали автомобили, у людей выбило окна.