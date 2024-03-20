Поздравления с днем рождения внучке 3 года: трогательные пожелания и красивые открытки
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Выберите особенное поздравление для внучки 3 года
День рождения – особенный момент для каждого человека, а для детей – это минуты, полные радости, незабываемых подарков и, конечно же, вкусного торта. Накануне дня рождения внучки перед бабушкой и дедушкой стоит задача подготовить самые лучшие поздравления.
Но как же поздравить внучку с днем рождения 3 года? Как выразить свою любовь, радость и наилучшие пожелания так, чтобы они запомнились надолго?
В этот день обязательно скажите имениннице о том, как вы ее любите. Поздравления на день рождения внучке 3 года должны быть уникальными и полными радости.
"Телеграф" собрал подборку самых теплых пожеланий на день рождения для внучки. Можете использовать эти варианты для поздравления, либо вдохновиться и придумать уникальные пожелания.
Поздравления с днем рождения внучке 3 года в стихах
С днем рождения, мой цветочек,
Моя внучка, ангелочек,
Три уж годика, родная,
Моя детка дорогая!
Пожелать хочу тебе
Только радости в судьбе,
Вырасти красивой, умной,
Доброй и благоразумной,
Самой лучшей, самой милой,
Ну а главное, счастливой!
***
Тебе три годика, принцесса,
Красотка, внученька моя.
Будь самой доброй и веселой.
Я всей душой люблю тебя!
Расти, родная, развивайся
И мир огромный познавай.
Будь милой, смелой и задорной,
Лишь улыбайся и сияй!
***
Прекрасный возраст — три годочка,
Сегодня, внученька, тебе,
Пусть будет чуда, сказок много
В твоей прекраснейшей судьбе!
Пусть наполняет лишь здоровье,
Любовь живет всегда с тобой,
И будь счастливой самой-самой,
Любимой внученькой, родной!
***
Моя внучка дорогая,
Вот тебе уже и 3.
Нету девочки прекрасней,
Как не глянь, не посмотри.
Пожелаю тебе, зайка,
Улыбаться и цвести.
Радость близким непременно
Каждый день с собой нести.
Не болей, моя красотка,
Развивайся и расти.
Пожелаю я купаться
В обожании, любви.
***
Внученька нарядная,
Солнышко, заря!
Счастье ненаглядное,
Милая моя!
Маму с папой слушайся
И здорова будь,
Но и деда с бабушкой
Тоже не забудь.
Танцами и песнями
Радуй нас всегда,
Будем хлопать мы тебе,
Будто ты звезда.
***
Внучка милая моя,
Поздравляю с днем варенья,
Лучше нет девчонки в мире,
Это, зайка, без сомнения.
Я в трехлетие желаю,
Чтоб была здоровой ты,
Пусть здоровье будет крепким
И сбываются мечты.
Ты всегда моя отрада,
Как и прежде, удивляй,
И на пенсии скучать мне,
Моя прелесть, не давай.
***
3 года назад родилась на свет,
Ваша принцесса, долгожданное счастье,
Ее в этом мире краше, изумительней нет,
Она наша гордость, она так прекрасна.
Спасибо родные за внученьку вам,
И ей пожелать хотим здоровья, успеха,
Чтоб радовала всех ваша куколка вас,
Чтоб не возникали в ее жизни помехи!
Поздравления внучке на 3 года своими словами
С днем рождения, внучка. Тебе 3 года. Ты стала настоящей красавицей, умницей. Я желаю тебе, дорогая девочка, расти здоровой и счастливой. Желаю верить в чудеса и одаривать нас всех своими теплыми улыбками. Внученька, пусть твоя жизнь будет яркой, красочной, веселой, интересной. Пусть в ней будет много сказок, фруктов, сладостей, игрушек, прогулок и объятий.
***
Внученька, с днем рождения! Пусть в 3 года исполняются все желания, как в сказке. Пусть всегда окружают тебя любовь и радость. Я желаю тебе расти красивой и доброй девочкой, ничего не бояться и всегда добиваться всего, чего пожелает твое чуткое сердечко. Будь счастлива, внученька!
***
Дорогая внученька, милая принцесса, с днем рождения 3 годика! Я тебе желаю веселого хлюпанья по лужам и листопада счастья, красивых снежинок радости и быстрых катаний с горок, красивых цветов жизни и чудесных пикников, яркого солнышка на пути и полезных вкусностей.
***
Внученька, поздравляю тебя с днем рождения, пусть каждая из трех свечек на сегодняшнем торте горит ярко и радостно. Желаю чудесных сказок, веселых приключений и лучших в мире игрушек. Твой смех и хорошее настроение — лучшее украшение этого замечательного праздника. Желаю счастья, здоровья и хороших подружек!
***
Милая наша внученька, наше солнышко. Поздравляем тебя с трехлетием и желаем много ярких, желанных, вкусных и сладких подарков. Пусть жизнь твоя будет похожа на сказку, где ты будешь маленькой принцессой, а добрая волшебница, будет исполнять все твои желания. С днем рождения, наша любимая крошка!
Поздравления с днем рождения внучке 3 года в открытках
Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения дочери. Эти теплые пожелания помогут передать имениннице любовь.