Поздравления с днем рождения внучке 3 года: трогательные пожелания и красивые открытки

Выберите особенное поздравление для внучки 3 года

День рождения – особенный момент для каждого человека, а для детей – это минуты, полные радости, незабываемых подарков и, конечно же, вкусного торта. Накануне дня рождения внучки перед бабушкой и дедушкой стоит задача подготовить самые лучшие поздравления.

Но как же поздравить внучку с днем рождения 3 года? Как выразить свою любовь, радость и наилучшие пожелания так, чтобы они запомнились надолго?

В этот день обязательно скажите имениннице о том, как вы ее любите. Поздравления на день рождения внучке 3 года должны быть уникальными и полными радости.

"Телеграф" собрал подборку самых теплых пожеланий на день рождения для внучки. Можете использовать эти варианты для поздравления, либо вдохновиться и придумать уникальные пожелания.

Поздравления с днем рождения внучке 3 года в стихах

С днем рождения, мой цветочек,

Моя внучка, ангелочек,

Три уж годика, родная,

Моя детка дорогая!

Пожелать хочу тебе

Только радости в судьбе,

Вырасти красивой, умной,

Доброй и благоразумной,

Самой лучшей, самой милой,

Ну а главное, счастливой!

***

Тебе три годика, принцесса,

Красотка, внученька моя.

Будь самой доброй и веселой.

Я всей душой люблю тебя!

Расти, родная, развивайся

И мир огромный познавай.

Будь милой, смелой и задорной,

Лишь улыбайся и сияй!

***

Прекрасный возраст — три годочка,

Сегодня, внученька, тебе,

Пусть будет чуда, сказок много

В твоей прекраснейшей судьбе!

Пусть наполняет лишь здоровье,

Любовь живет всегда с тобой,

И будь счастливой самой-самой,

Любимой внученькой, родной!

***

Моя внучка дорогая,

Вот тебе уже и 3.

Нету девочки прекрасней,

Как не глянь, не посмотри.

Пожелаю тебе, зайка,

Улыбаться и цвести.

Радость близким непременно

Каждый день с собой нести.

Не болей, моя красотка,

Развивайся и расти.

Пожелаю я купаться

В обожании, любви.

***

Внученька нарядная,

Солнышко, заря!

Счастье ненаглядное,

Милая моя!

Маму с папой слушайся

И здорова будь,

Но и деда с бабушкой

Тоже не забудь.

Танцами и песнями

Радуй нас всегда,

Будем хлопать мы тебе,

Будто ты звезда.

***

Внучка милая моя,

Поздравляю с днем варенья,

Лучше нет девчонки в мире,

Это, зайка, без сомнения.

Я в трехлетие желаю,

Чтоб была здоровой ты,

Пусть здоровье будет крепким

И сбываются мечты.

Ты всегда моя отрада,

Как и прежде, удивляй,

И на пенсии скучать мне,

Моя прелесть, не давай.

***

3 года назад родилась на свет,

Ваша принцесса, долгожданное счастье,

Ее в этом мире краше, изумительней нет,

Она наша гордость, она так прекрасна.

Спасибо родные за внученьку вам,

И ей пожелать хотим здоровья, успеха,

Чтоб радовала всех ваша куколка вас,

Чтоб не возникали в ее жизни помехи!

Поздравления внучке на 3 года своими словами

С днем рождения, внучка. Тебе 3 года. Ты стала настоящей красавицей, умницей. Я желаю тебе, дорогая девочка, расти здоровой и счастливой. Желаю верить в чудеса и одаривать нас всех своими теплыми улыбками. Внученька, пусть твоя жизнь будет яркой, красочной, веселой, интересной. Пусть в ней будет много сказок, фруктов, сладостей, игрушек, прогулок и объятий.

***

Внученька, с днем рождения! Пусть в 3 года исполняются все желания, как в сказке. Пусть всегда окружают тебя любовь и радость. Я желаю тебе расти красивой и доброй девочкой, ничего не бояться и всегда добиваться всего, чего пожелает твое чуткое сердечко. Будь счастлива, внученька!

***

Дорогая внученька, милая принцесса, с днем рождения 3 годика! Я тебе желаю веселого хлюпанья по лужам и листопада счастья, красивых снежинок радости и быстрых катаний с горок, красивых цветов жизни и чудесных пикников, яркого солнышка на пути и полезных вкусностей.

***

Внученька, поздравляю тебя с днем рождения, пусть каждая из трех свечек на сегодняшнем торте горит ярко и радостно. Желаю чудесных сказок, веселых приключений и лучших в мире игрушек. Твой смех и хорошее настроение — лучшее украшение этого замечательного праздника. Желаю счастья, здоровья и хороших подружек!

***

Милая наша внученька, наше солнышко. Поздравляем тебя с трехлетием и желаем много ярких, желанных, вкусных и сладких подарков. Пусть жизнь твоя будет похожа на сказку, где ты будешь маленькой принцессой, а добрая волшебница, будет исполнять все твои желания. С днем рождения, наша любимая крошка!

Поздравления с днем рождения внучке 3 года в открытках

Открытка поздравить внучку с 3-летием

Открытка с днем рождения внученька 3 года

Внучке 3 года. Красивые поздравления

Открытка внучке

Яркая картинка поздравить внучку 3 года

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых поздравлений с днем рождения дочери. Эти теплые пожелания помогут передать имениннице любовь.