Укр

День ангела Оксаны 2026: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
20707
День ангела Оксаны 2026 Новость обновлена 24 января 2026, 09:52
День ангела Оксаны 2026. Фото Телеграф

Подарите настроение милой открыткой

В этом году по новоюлианскому церковному календарю День ангела Оксаны отмечается 24 января. Этот праздник посвящен памяти преподобной Ксении Римской, которая жила в V веке и была дочерью римского сенатора.

С юности девушка посвятить свою жизнь служению Богу. Она сбежала из дома от деспотичного отца и поселилась в Александрии, где построила церковь и стала диаконесой.

День ангела — это чудесный повод напомнить близким о своем теплом отношении, любви и заботе. Подарите хорошее настроение знакомым и родным Оксанам, отправив им в мессенджерах или социальных сетях милую открытку и теплые слова поздравлений. Пожелайте Оксанам счастья, любви, здоровья, радости и мирного неба от всей души и сопроводите свое поздравление красочной открыткой.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок и открыток, чтобы вы могли поздравить мам, сестер, жен, коллег, подруг или знакомых, которые носят имя Оксана. Подарить хорошее настроение и проявить заботу так просто.

День ангела Оксаны, картинки, открытки, поздравления
День ангела Оксаны, картинки, открытки
День ангела Оксаны, открытки, поздравления
День ангела Оксаны, картинки, открытки, стихи
День ангела Оксаны, открытки, стихи, поздравления
День ангела Оксаны, картинки, открытки, стихи, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал о выходных и праздниках в январе 2026. Что отмечают и когда отдыхают украинцы, календарь.

Теги:
#Открытки #День ангела #День Ангела Оксаны