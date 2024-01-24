День ангела Оксаны 2026: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Подарите настроение милой открыткой

В этом году по новоюлианскому церковному календарю День ангела Оксаны отмечается 24 января. Этот праздник посвящен памяти преподобной Ксении Римской, которая жила в V веке и была дочерью римского сенатора.

С юности девушка посвятить свою жизнь служению Богу. Она сбежала из дома от деспотичного отца и поселилась в Александрии, где построила церковь и стала диаконесой.

День ангела — это чудесный повод напомнить близким о своем теплом отношении, любви и заботе. Подарите хорошее настроение знакомым и родным Оксанам, отправив им в мессенджерах или социальных сетях милую открытку и теплые слова поздравлений. Пожелайте Оксанам счастья, любви, здоровья, радости и мирного неба от всей души и сопроводите свое поздравление красочной открыткой.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок и открыток, чтобы вы могли поздравить мам, сестер, жен, коллег, подруг или знакомых, которые носят имя Оксана. Подарить хорошее настроение и проявить заботу так просто.

Ранее "Телеграф" рассказывал о выходных и праздниках в январе 2026. Что отмечают и когда отдыхают украинцы, календарь.