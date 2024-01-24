День ангела Оксани 2026: яскраві листівки та картинки, щоб привітати близьких

Подаруйте настрій милою листівкою

Цього року за новоюліанським церковним календарем День ангела Оксани відзначається 24 січня. Це свято присвячене пам'яті преподобної Ксенії Римської, яка жила у V столітті та була дочкою римського сенатора.

З юності дівчина присвятити своє життя служінню Богові. Вона втекла з дому від деспотичного батька та оселилася в Олександрії, де збудувала церкву і стала дияконесою.

День ангела — це чудовий привід нагадати близьким про своє тепле ставлення, любов і турботу. Подаруйте гарний настрій знайомим та рідним Оксанам, надіславши їм у месенджерах чи соціальних мережах милу листівку та теплі слова привітань. Побажайте Оксанам щастя, любові, здоров’я, радості та мирного неба від щирого серця і супроводьте своє привітання барвистою листівкою.

Подарувати гарний настрій та виявити турботу так просто.

