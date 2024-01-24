Рус

День ангела Оксани 2026: яскраві листівки та картинки, щоб привітати близьких

Галина Струс
День ангела Оксани 2026 Новина оновлена 24 січня 2026, 09:52
День ангела Оксани 2026. Фото Телеграф

Подаруйте настрій милою листівкою

Цього року за новоюліанським церковним календарем День ангела Оксани відзначається 24 січня. Це свято присвячене пам'яті преподобної Ксенії Римської, яка жила у V столітті та була дочкою римського сенатора.

З юності дівчина присвятити своє життя служінню Богові. Вона втекла з дому від деспотичного батька та оселилася в Олександрії, де збудувала церкву і стала дияконесою.

День ангела — це чудовий привід нагадати близьким про своє тепле ставлення, любов і турботу. Подаруйте гарний настрій знайомим та рідним Оксанам, надіславши їм у месенджерах чи соціальних мережах милу листівку та теплі слова привітань. Побажайте Оксанам щастя, любові, здоров’я, радості та мирного неба від щирого серця і супроводьте своє привітання барвистою листівкою.

"Телеграф" підготував добірку красивих картинок та листівок, щоб ви могли привітати мам, сестер, дружин, колег, подруг чи знайомих, які носять ім’я Оксана. Подарувати гарний настрій та виявити турботу так просто.

Раніше "Телеграф" розповідав про вихідні та свята у січні 2026 року. Що відзначають, і коли відпочивають українці, календар.

