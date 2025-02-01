Женщина получила штраф за три бутылки "Рево": что она сделала

Женщина уже получала аналогичный штраф

Мать малолетней девочки получила штраф за три бутылки "Рево". Она выпила их в публичном месте, из-за чего сильно опьянела.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что случай произошел 8 января 2025 года в Харькове.

Согласно законодательству, родители или опекуны должны обеспечивать надлежащие условия для воспитания детей, а если они этого не делают, то это считается административным правонарушением.

Именно такое решение принял суд, отметив, что женщина в 2024 году уже получала наказание за аналогичный случай. Теперь ей надо выплатить 1700 гривен штрафа и еще 605 гривен судебного сбора.

Теперь любительнице алкогольных энергетиков придется оплатить указанную сумму в течение 15 дней или обжаловать решение в апелляции. Если сумма не будет внесена вовремя, то она удвоится.

Как сообщалось ранее, в Каменском (Днепропетровская область) мужчина устроил стрельбу на детской площадке за что получил штраф в 51 гривну. Сам он объяснил случай тем, что пытался отпугнуть бродячих собак.