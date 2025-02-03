В Кривом Роге сдают за копейки трехкомнатную квартиру с подвохом (фото)

Квартира обойдется лишь в 2000 гривен в месяц

В Кривом Роге можно весьма дешево снять трехкомнатную квартиру. Хотя если учесть ее состояние, то жить там смогут лишь самые неприхотливые.

Объявление обнародовано на сайте OLX. Дом расположен в Терновском районе города (Ухтомского, 12).

Отмечается, что объект находится в жилом состоянии и оснащен холодильником и телевизором. Также в квартире есть лоджия и ванна, но отсутствует бойлер. В доме есть централизованное отопление.

Квартира площадью в 56 квадратных метров находится на третьем этаже пятиэтажки.

На фотографиях видно, что помещение явно в последние годы в ремонте не было, а мебель и бытовая техника явно видали лучшие дни. С другой стороны за трехкомнатную квартиру просят всего 2000 гривен в месяц.

Судя по картам, в этом же здании находится детский сад, что может быть как плюсом, так и минусом.

Стоит отметить, что из-за географических особенностей Кривого Рога, этот район расположен не то чтобы рядом с историческим центром. К сожалению, прямого авиасообщения между ними не предусмотрено, а потому добираться в центр и домой может быть дороговато и долго.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе продают новенькую квартиру с необычным видом из окна. Обрадовали будущих покупателей "приятным" бонусом.