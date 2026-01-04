"Путинизация политики": почему операция США в Венесуэле является тревожным сигналом - The Guardian
Мотивом Вашингтона, как говорят эксперты, выглядит не правосудие или демократия
Последние события, происходящие в Венесуэле, приводят к "путинизации" политики Соединенных Штатов Америки. То есть, военная мощь и интересы ресурсов становятся главными инструментами влияния.
- Трамп больше не пытается обходить международные нормы, а разрушает их
- Успех операции усилил амбиции США
- По мнению экспертов, интерес США сосредоточен на венесуэльской нефти
Об этом пишет британская газета The Guardian. По мнению экспертов, президент США Дональд Трамп не пытается обходить правила — он их разрушает, и последствия этого выходят далеко за пределы Каракаса.
Тревожнее всего, как говорится в материале, то, что операция оказалась успешной. Убеждение Трампа в собственном глобальном всемогуществе и его стремление захватить территории и природные ресурсы других стран до сих пор сдерживались его страхом ввязаться в зарубежные войны. Эта ситуация открыла путь к дальнейшим силовым действиям.
Он заявил также о том, что не боится развернуть сухопутные войска в Венесуэле для защиты своих интересов.
"Много хорошего планирования, много отличных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция", — сказал Трамп газете New York Times.
Мотивом Вашингтона, как говорят эксперты, выглядит не правосудие или демократия, а интерес к венесуэльской нефти, о чем сам Трамп говорил прямо. После свержения лидера Венесуэлы Трамп заявлял, что США готовы восстановить нефтяную промышленность страны и продавать большие объёмы нефти.
События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям. Американский лидер также заявил о готовности защитить протестующих в Иране и продолжил угрозы в адрес Гренландии, а на пресс-конференции включил в список наблюдаемых стран Кубу. Его госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Гавана должна быть "обеспокоена" событиями в Венесуэле.
Эксперты отмечают, что мир ускоренно смещается от системы международных правил к конкуренции сфер влияния, где решающую роль играет военная сила. Американский комментатор Дэвид Роткопф назвал происходящее "путинизацией внешней политики США".
