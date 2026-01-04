"Путинизация политики": почему операция США в Венесуэле является тревожным сигналом - The Guardian

Мотивом Вашингтона, как говорят эксперты, выглядит не правосудие или демократия

Последние события, происходящие в Венесуэле, приводят к "путинизации" политики Соединенных Штатов Америки. То есть, военная мощь и интересы ресурсов становятся главными инструментами влияния.

Что нужно знать:

Трамп больше не пытается обходить международные нормы, а разрушает их

Успех операции усилил амбиции США

По мнению экспертов, интерес США сосредоточен на венесуэльской нефти

Об этом пишет британская газета The Guardian. По мнению экспертов, президент США Дональд Трамп не пытается обходить правила — он их разрушает, и последствия этого выходят далеко за пределы Каракаса.

Тревожнее всего, как говорится в материале, то, что операция оказалась успешной. Убеждение Трампа в собственном глобальном всемогуществе и его стремление захватить территории и природные ресурсы других стран до сих пор сдерживались его страхом ввязаться в зарубежные войны. Эта ситуация открыла путь к дальнейшим силовым действиям.

Он заявил также о том, что не боится развернуть сухопутные войска в Венесуэле для защиты своих интересов.

"Много хорошего планирования, много отличных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция", — сказал Трамп газете New York Times.

Мотивом Вашингтона, как говорят эксперты, выглядит не правосудие или демократия, а интерес к венесуэльской нефти, о чем сам Трамп говорил прямо. После свержения лидера Венесуэлы Трамп заявлял, что США готовы восстановить нефтяную промышленность страны и продавать большие объёмы нефти.

События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям. Американский лидер также заявил о готовности защитить протестующих в Иране и продолжил угрозы в адрес Гренландии, а на пресс-конференции включил в список наблюдаемых стран Кубу. Его госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Гавана должна быть "обеспокоена" событиями в Венесуэле.

Эксперты отмечают, что мир ускоренно смещается от системы международных правил к конкуренции сфер влияния, где решающую роль играет военная сила. Американский комментатор Дэвид Роткопф назвал происходящее "путинизацией внешней политики США".

