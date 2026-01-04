"Путінізація політики": чому операція США у Венесуелі є тривожним сигналом — The Guardian

Мотивом Вашингтона, як кажуть експерти, виглядає не правосуддя чи демократія

Останні події, що відбуваються у Венесуелі, призводять до "путінізації" політики Сполучених Штатів Америки. Тобто військова сила та інтереси ресурсів стають головними інструментами впливу.

Що потрібно знати:

Трамп більше не намагається обходити міжнародні норми, а руйнує їх

Успіх операції посилив амбіції США

На думку експертів, інтерес США зосереджено на венесуельській нафті

Про це пише британська газета The Guardian. На думку експертів, президент США Дональд Трамп не намагається оминати правила — він їх руйнує, і наслідки цього виходять далеко за межі Каракаса.

Найтривожніше, як мовиться в матеріалі, те, що операція виявилася успішною. Переконання Трампа у власній глобальній всемогутності та його прагнення захопити території та природні ресурси інших країн досі стримувалися його страхом вплутатися у зарубіжні війни. Ця ситуація відкрила шлях до подальших силових дій.

Він також заявив про те, що не боїться розгорнути сухопутні війська у Венесуелі для захисту своїх інтересів.

"Багато гарного планування, багато відмінних військ та чудових людей. Це була блискуча операція", - сказав Трамп газеті New York Times.

Мотивом Вашингтона, як кажуть експерти, є не правосуддя чи демократія, а інтерес до венесуельської нафти, про що сам Трамп говорив прямо. Після повалення лідера Венесуели Трамп заявляв, що США готові відновити нафтову промисловість країни та продавати великі обсяги нафти.

Події, що розгорнулися за ніч у Венесуелі, викликатимуть тривогу в урядів таких країн, як Іран і Данія, проти яких Трамп висловив готовність до радикальних дій. Американський лідер також заявив про готовність захистити протестувальників в Ірані й продовжив погрози на адресу Гренландії, а на пресконференції включив до списку країн Кубу. Його держсекретар Марко Рубіо наголосив, що Гавана має бути "стурбована" подіями у Венесуелі.

Експерти зазначають, що світ прискорено зміщується від системи міжнародних правил до конкуренції сфер впливу, де вирішальну роль відіграє військова сила. Американський коментатор Девід Роткопф назвав те, що відбувається, "путінізацією зовнішньої політики США".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо американці вивезли Мадуро з Венесуели.