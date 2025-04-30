Битва за Арктику: пока США мечтают о Гренландии, с молотка уйдет земля размером с Манхэттен

Не Гренландией единственной: почему землю размером с Манхэттен в Норвегии хотят самые большие страны мира

Геополитические интересы США в арктических широтах пока не принесли результата — амбициозные планы президента Дональда Трампа по Гренландии остаются нереализованными, ведь местные власти выступают категорически против. Однако, похоже, на международной арене появилось другое привлекательное предложение в Арктике — последний частный земельный участок на норвежском архипелаге Шпицберген выставлен на продажу за рекордные 330 миллионов долларов.

Как пишет Fox News, земельный участок площадью около 60 квадратных километров под названием Сере Фагерфьорд неожиданно вызвал интерес у группы международных инвесторов. Эта территория расположена в 60 километрах от города Лонгьир и находится в норвежской собственности более столетия.

Покупатели говорят, что они экологи из стран НАТО, стремящиеся защитить территорию от изменений окружающей среды. "Консорциум включает как норвежских, так и международных инвесторов, имеющих долгосрочную перспективу защиты этой территории от изменений окружающей среды", – заявила Биргит Лиодден, акционер и климатическая активистка.

Где расположен остров Шпицберген

Впрочем, земля привлекательна и для частных инвесторов. В прошлом году норвежское правительство заблокировало попытку китайских инвесторов приобрести эту землю, а министр торговли Сесили Мирсет предупредила, что подобные действия могут угрожать национальным интересам.

Шпицберген

Архипелаг Шпицберген регулируется международным договором 1920 года, предоставляющим более 40 странам, включая Россию, Китай и США, равные права на проживание и ведение бизнеса. Россия, имеющая собственные поселения на островах, обвиняла Норвегию в нарушении договора из-за увеличения военного присутствия.

Почему эта земля — лакомый кусок, как и Гренландия

Шпицберген

Почему этот регион, как и Гренландия, так важен? Дело в таянии ледников. Это открывает новые судоходные пути и доступ к природным ресурсам. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс недавно заявил о стратегической важности арктических территорий, отметив активное присутствие России, имеющей более 60 ледоколов, часть из которых — ядерные.

В то же время, президент США Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в усилении американского контроля над Гренландией, имеющей исключительное стратегическое значение. Остров расположен на кратчайшем пути между Европой и Северной Америкой и играет ключевую роль в системе раннего предупреждения о баллистических ракетах.

Именно из-за глобального потепления и таяния полярного льда арктический регион так важен и может стать ареной геополитического противостояния.

Ранее "Телеграф" также сообщал, каковы настоящие размеры Гренландии, на которую положил глаз Трамп. На многих географических картах, созданных с помощью проекции Меркатора, этот остров выглядит просто гигантским. Впрочем, это не совсем так.