США перебросили в Гренландию "самолет Судного дня": при чем здесь Трамп и Медведев

Воздушный командный пункт E-6B Mercury был размещен на авиабазе в Гренландии.

На военную авиабазу США "Питуффик" в Гренландии прибыл "самолет Судного дня" — E-6B Mercury. Этот самолет создан для связи и координации сил ядерного сдерживания, в том числе, он может поддерживать связь с атомными подводными стратегическими ракетоносцами.

Об этом сообщает издание Newsweek. Источник сказал, что E-6B Mercury был замечен во время полета возле Гренландии, при этом раньше на "Питуффике" такого самолета точно не было.

Несколько позже военно-морские силы США официально подтвердили, что воздушный командный пункт E-6B Mercury был размещен на авиабазе в Гренландии. По официальной версии, это сделано в рамках плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах.

"Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции по координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере", — подтвердил журналистам командующий подводными силами США Джейсон Фишер.

E-6B Mercury – это военный стратегический самолет управления и связи и воздушный командный пункт для ВМС США, созданный на базе Boeing-707-320С. Служит в качестве воздушного командного пункта объединенного стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) и в качестве резервного пункта управления и связи с атомными подлодками. Экипаж 14 человек, группа офицеров на борту — 8 человек.

При этом самолет прибыл на базу "Питуфик" после того, как 1 августа президент США Дональд Трамп приказал разместить атомное оружие "в определенных районах" после неосторожного заявления известного своим пристрастием к крепкому алкоголю экс-президента России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома назвал это превентивным действием, а не прямой угрозой. В районы боевого дежурства будут выведены атомные подлодки с ядерными ракетами на борту.