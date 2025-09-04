Суд над писателем проходил в 1980 году и Медведчук буквально отправил его на смерть

Украинский диссидент, писатель и общественный деятель Василий Стус умер в заключении 4 сентября. А Виктор Медведчук сыграл ключевую роль в этой смерти, так как именно из-за его действий Стус попал в тюрьму. Суд, в котором писатель был обвиняемым, а Медведчук "адвокатом" проходил осенью 1980 года.

"Телеграф" расскажет, в чем обвиняют Медведчука в контексте дела Стуса и как он выглядел в то время.

Медведчук и дело Стуса — что известно

Василий Стус — украинский диссидент, писатель и общественный деятель, который своим примером показал, как нужно бороться с советским режимом. С 29 сентября по 2 октября 1980 года в Киевском городском суде проходил процесс, в котором Стус проходил, как обвиняемый. Его судили за антисоветскую агитацию и пропаганду. Государственным адвокатом писателя на этом процессе был Виктор Медведчук.

Василий Стус во время судового процесса над ним в 1980 году

Поэт неоднократно заявлял в суде о недоверии к государственным адвокатам, называя их "вторыми прокурорами", он требовал международного юриста или отвод Медведчука. Однако слушать обвиняемого никто не стал. Медведчук остался, но вместо защиты своего клиента, он буквально согласился с обвинением.

В своей "защитной" речи адвокат признал вину подзащитного:

Все преступления Стуса заслуживают наказания. Квалификация его действий правильная. Виктор Медведчук

Так выглядел Виктор Медведчук в молодости

Из-за действий государственного адвоката Василий Стус получил максимальный тюремный срок — 10 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Отсидев 5 лет диссидент умер в заключении 4 сентября 1985 года.

Что известно про Медведчука того времени?

Несмотря на антиукраинские действия и отсутствие защиты диссидента Стуса в суде, Медведчук смог построить политическую карьеру в Украине. Он имел влияние не только на политические процессы, но и контролировал часть медийного пространства. А еще он был и остается кумом и союзником Владимира Путина, так что все время тащил в Украину "русский мир".

Виктор Медведчук стал кумом и надежным союзником Путина

Есть много косвенных доказательств и домыслов о связях Виктора Медведчука с КГБ. Так, например, в 70-е года в студенчестве он был активным комсомольцем под патронажем КГБ. После учебы ему удалось быстро построить карьеру юриста, молодому адвокату даже доверяли политические процессы над диссидентами, которые обычно контролировались советскими спецслужбами. Критики уверены, что именно связи с КГБ открывали перед Медведчуком много дверей.

Виктор Медведчук в молодости возглавлял Сообщество адвокатов Украины

Во время судового процесса над Василием Стусом в 1980 году Медведчуку было всего 26 лет. Достоверных фотографий, как он в то время выглядел в сети нет, так как он был никому не известным молодым адвокатом, а процесс над Стусом был закрытым. Однако есть другие снимки, как Медведчук выглядел в молодости и начале своей политической карьеры.

Виктор Медведчук и Юлия Тимошенко в начале политической карьеры

