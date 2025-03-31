Три Техаса или десять Небрасок? Каковы настоящие размеры Гренландии, на которую положил глаз Трамп

Неплохая такая добавка к территориям США

Гренландия – самый большой остров на нашей планете с площадью примерно 2,166,086 квадратных километров. На многих географических картах, созданных с помощью проекции Меркатора, остров выглядит просто гигантским. Например, на любом глобусе Гренландия будет выглядеть вдвое больше США, хотя на самом деле остров, которым так хочет завладеть президент Дональд Трамп, в три раза меньше Штатов.

Проекция Меркатора создает значительное искажение размеров территорий, расположенных ближе к полюсам. Именно поэтому Гренландия, которая находится на крайнем севере, кажется гораздо больше, чем она есть на самом деле. Это классический пример картографического обмана зрения.

По данным специализированного сервиса Thetruesize, позволяющего сравнивать реальные размеры стран и континентов, мы можем визуально увидеть, что Гренландия занимает всего треть территории Соединенных Штатов. Если говорить точнее, площадь США составляет 9,834 млн квадратных километров, что почти в 4,5 раза превышает площадь крупнейшего острова (2,166,086).

Цифра 9,834,000 км² касается общей площади США, включая Аляску и Гавайи, а не только континентальной части. Если говорить о континентальной части США (без островов), то ее площадь составляет примерно 8,080,000 км, что почти в 3.7 раза превышает площадь Гренландии.

Размеры Гренландии по сравнению с США

По размерам Гренландия примерно равна территории десяти американских штатов вместе взятых – Северной и Южной Дакоты, Миннесоты, Айовы, Миссури, Небраски, Канзаса, Оклахомы, Арканзаса и Техаса. Это значительная территория, но все же гораздо меньше, чем изображается на многих картах мира.

Если рассматривать отдельные штаты, то сравнение с Гренландией становится еще более наглядным. Площадь Техаса, крупнейшего штата континентальной части США, составляет 695,662 км², что примерно в 3.1 раза меньше площади крупнейшего острова мира.

Небраска со своими 200,330 км площади меньше Гренландии почти в 10.8 раз. Это дает представление, насколько велика Гренландия, несмотря на то, что на мировых картах она часто кажется еще большей из-за картографических искажений.

Впрочем, Гренландия больше, чем самый большой по площади штат США — Аляску. Площадь Аляски составляет 1723337 км, тогда как площадь Гренландии — 2,166,086 квадратных километров.

Сравнение береговых линий также дает интересные результаты. Береговая линия Гренландии – чрезвычайно изрезанная фьордами – составляет примерно 44,087 километров. Для сравнения, береговая линия только континентальной части США составляет около 19,924 км. Однако, если учесть все территории США с Аляской, Гавайями и заморскими владениями, общая протяженность американской береговой линии достигает 133,312 километра. Одна только Аляска имеет береговую линию протяженностью около 54,563 километра, что превышает показатель Гренландии.

Ранее Телеграф писал, как на самом деле выглядит Гренландия по сравнению с другими государствами или континентами. На карте она изображена гигантской, однако на самом деле Гренландия в 14 раз меньше Африки.