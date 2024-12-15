После победы повстанцев у россиян в Сирии большие проблемы: что с ними сейчас

Эвакуация россиян продолжается

Россия продолжает выводить свои войска из Сирии. Однако у российских военных, которые там остаются, не хватает питьевой воды и продовольствия.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Башара Асада вооруженные группировки.

"Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме — речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих. На указанных базах, а также на российских кораблях в регионе зафиксированы проблемы с питьевой водой и продовольствием", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что остатки группировки РФ ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим.

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова помочь Сирии после свержения режима Асада. Он подчеркнул, что турецкая поддержка базируется не на выгоде, а на глубокой культурной и исторической близости народов.