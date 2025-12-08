Что у него в голове, или Какие 8 войн якобы закончил Трамп

Закончил ли президент США хоть одну войну на самом деле

Дональд Трамп постоянно повторяет одно и то же: он единственный политик, который может предотвратить Третью мировую войну. Более того, он утверждает, что уже завершил восемь войн во время своего первого президентства и остановил несколько новых конфликтов по возвращении в Белый дом. Заявления звучат с каждой трибуны – от предвыборных митингов до официальных выступлений в Конгрессе.

Трамп никогда не предоставлял отчета с датами и названиями. Поэтому "Телеграф" попытался самостоятельно структурировать этот возможный список, опираясь на отрывочные заявления политика, его выступления в Конгрессе и предвыборную риторику. Мы проанализировали, какие именно конфликты Трамп "записывает" себе в актив и совпадают ли его заявления с реальной ситуацией на карте мира.

Газа и Израиль — Трамп объявил победу, действительно ли она есть

Ситуация в секторе Газа – фото Getty Images

Трамп утверждает, что именно он закончил войну в Газе. Он публично давил на премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, призывая "скорее закончить дело" и предупреждая, что Израиль проигрывает пиар-битву из-за ужасающих кадров разрушений. В сентябре 2025 года Трамп представил план по 20 пунктам, который предусматривал освобождение заложников в обмен на прекращение огня и восстановление Газы.

Он задействовал свои связи с ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией, используя опыт Авраамовых соглашений 2020 года. Трамп предложил превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока" с помощью миллиардных инвестиций, но только при разоружении боевиков. 13 октября 2025 года он официально объявил в Кнессете, что война завершена. Уже 19 октября израильская авиация бомбила город Рафах.

Так что реальность сложнее, чем говорит Трамп. Масштабные бомбардировки и наземная операция действительно прекратились после вмешательства администрации Трампа. Но международные наблюдатели фиксируют, что отдельные стычки продолжаются. Трамп объявил о победе, но ситуация остается нестабильной. Тем временем люди продолжают возвращаться к руинам изуродованных городов.

Афганистан — одна из самых противоречивых "побед"

Как выглядит сейчас столица Афганистана Кабул. Фото Getty Images

Это один из самых спорных пунктов в списке Трампа. В 2020 году его администрация подписала Дохийское соглашение с Талибаном, которое предусматривало вывод американских войск. Трамп постоянно говорит, что он начал процесс завершения "бесконечной войны" и считает это своей победой.

Фактический вывод войск состоялся в августе 2021 года при Байдене. Он сопровождался хаосом, штурмом аэропорта Кабула и террористической атакой, в которой погибли 13 американских военных. Трамп обвиняет Байдена в провале, утверждая, что план был выполнен неправильно. По документам State.gov, соглашение действительно было подписано за Трампа, но исполнение легло на плечи следующей администрации.

Согласно документу, Соединенные Штаты должны были полностью вывести весь военный контингент с территории Афганистана до 1 мая 2021 года. В обмен на это талибы должны были соблюдать ряд условий, однако этого делать не собирались.

По состоянию на конец 2025 Трамп закрыл этот вопрос в своей риторике окончательно. Его аргументация базируется на том, что Байден "испортил выход", а он, вернувшись, "исправил ситуацию", хотя фактически войска США уже были выведены.

Трамп неоднократно заявлял, что Баграм была "лучшей базой в мире" рядом с Китаем, и он планировал вернуть ее. Но на практике в 2025 он избрал тактику молчания. Тем временем талибы постоянно устраивают провокации. В частности, 11 октября 2025 между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули бои на границе. Их назвали крупнейшей эскалацией войны с 2021 года.

ИГИЛ в Сирии и Ираке — территориальный халифат разгромлен, но очаги остались

Группировка «Исламское государство» (ИД) в северо-восточной сирийской провинции Хасаке 3 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Это единственный конфликт, который Трамп может записать себе в актив почти без оговорок. В 2019 году он объявил о 100-процентном разгроме территориального халифата ИГИЛ. Боевые операции за захваченные города действительно завершились во время его президентства.

Но террористические очаги никуда не исчезли. Они до сих пор действуют в отдаленных районах Сирии и Ирака, устраивают нападения и вербуют новых боевиков. Масштабных боев на территории больше нет, но назвать войну полностью завершенной сложно. Трамп считает иначе и называет это одной из своих главных побед.

Сирия — Трамп выводил войска несколько раз

Трамп неоднократно заявлял, что США не должны быть "мировым полицейским" и обещали полностью вывести американских солдат из Сирии. Он объявлял об этом в 2018 и 2019 годах, каждый раз вызывая панику среди союзников и критику Пентагона.

Празднование падения режима Асада. Фото Getty Images

Гражданская война, продолжавшаяся почти 14 лет, после падения режима Башара Асада перешла в новую фазу. В конце 2024 года повстанческие силы во главе с группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и другими оппозиционными группами совершили стремительное наступление. Дамаск был взят, а Башар Асад бежал в Россию, что ознаменовало конец десятилетий правления партии "Баас".

Сейчас страной руководит временная администрация во главе с Ахмедом аль-Шараа (бывший лидер ХТШ, известный под именем Абу Мухаммад аль-Джолани). Новое правительство пытается получить международное признание, проводит реформы и призывает к национальному примирению.

Абу Мухаммад аль-Джолони. Фото Getty Images

Хотя масштабная война между "правительством и повстанцами" официально считается завершенной с падением Асада, стабильности пока нет. Продолжаются конфликты между разными фракциями повстанцев и остатками прежних проправительственных формирований. Фиксируются нападения на религиозные меньшинства (в частности алавитов), являющиеся местью за годы правления Асада. Северо-восток Сирии остается под контролем курдских "Сирийских демократических сил" (SDF). Между ними и новым правительством в Дамаске существуют напряженные переговоры по интеграции.

К тому же Израиль продолжает атаковать военные объекты на юге Сирии, чтобы предотвратить усиление влияния Ирана в регионе и создать буферную зону.

Однако Сирия остается "горячей точкой" из-за внутренней нестабильности, борьбы за влияние между новыми группами и присутствия войск США.

Северная Корея — выполнил ли президент США угрозы об "огне и ярости" для Ким Чен Ина

В 2017 году Трамп угрожал главе КНДР Ким Чен Ину "огнем и яростью". Мир стоял на пороге ядерного конфликта. Затем внезапно прошли три встречи на высшем уровне — беспрецедентное событие в истории отношений США и Северной Кореи. Трамп снова утверждает, что спас мир от ядерной катастрофы.

Реальные последствия неоднозначны. Ракетная программа КНДР продолжается. Северная Корея не отказалась от ядерного оружия и даже провела несколько новых испытаний. Трамп записывает это себе в актив как "завершенную войну", хотя фактической войны не было.

Ким Чен Ын на испытании оружия

Индия и Пакистан — самая противоречивая "победа" в списке

10 мая 2025 года объявлено о прекращении огня между Индией и Пакистаном. Фото Getty Images

Это одна из самых ярких и спорных историй . В мае 2025 г. после теракта в Кашмире началась эскалация между Индией и Пакистаном. Взаимные обстрелы, ракетные удары, использование беспилотников — два ядерных государства оказались на пороге масштабного конфликта.

Трамп заявил, что провел "длинную ночь переговоров" и поставил ультиматум обеим странам: либо прекращение огня, либо полная остановка торговли с США из-за введения 100-процентных пошлин. 10 мая 2025 года он объявил о полном и немедленном прекращении огня. Пакистан поблагодарил США за посредничество.

Однако Индия высказала другую версию. Официальный Дели заявил, что роль США была минимальной, а конфликт был урегулирован на двустороннем уровне. Говорящий правду — остается вопросом политической интерпретации.

Йемен, Сомали, Ливия — невидимые войны в списке Трампа

Кроме больших конфликтов, Трамп упоминает еще несколько менее известных операций. Во время его первого президентства действительно снизилось американское присутствие в Йемене – администрация ограничила поддержку саудовской коалиции. Однако впоследствии конфликт получил новый виток. В январе 2025 года США официально признали йеменских хуситов террористической организацией.

Удары США по Йемену продолжались весной 2025 года. В мае США и хуситы договорились прекратить огонь, посредником стал Оман.

В Сомали было выведено большинство военных контингентов еще в конце 2020 года. Число ударов беспилотников в Пакистане резко упало.

Трамп дистанцировался от конфликта в Ливии, где США активно действовали за Обамой. Однако конфликты там периодически все еще загораются. Все эти операции он иногда подытоживает как "завершенные бесконечные войны". Фактически, это были не полноценные войны, а специальные операции и ограниченные военные кампании. Но в публичной риторике Трампа они превращаются в отдельные конфликты, которые он вроде бы закрыл.

Авраамовые соглашения – настоящий дипломатический прорыв или временное перемирие

Подписание Авраамовых соглашений. Фото Getty Images

Это отдельная история, которую Трамп считает одной из своих величайших побед. В сентябре 2020 года его администрация выступила посредником в нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами. Израиль заключил соглашения с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Название избрали в честь пророка Авраама, общего предка евреев и арабов.

До этого большинство арабских стран десятилетиями не признавали Израиль и не имели с ним дипломатических отношений. Трамп и его зять Джаред Кушнер "исправили это" из-за экономической выгоды и создания антииранского блока. Они обошли палестинский вопрос, поставив на практические интересы вместо идеологических принципов. Израиль не является "изгоем" в регионе. Возник новый блок, противостоящий Ирану. Созданы миллиардные рынки. Проделана колоссальная работа, однако это лишь начало долгого пути к преобразованию Ближнего Востока, где палестинский вопрос все еще остается главным сдерживающим фактором для всеобъемлющего мира в регионе.

Трамп был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира за эти соглашения. Он утверждает, что предотвратил большой конфликт в регионе и завершил "состояние вечной розни", продолжавшееся с 1948 года.

Закончить войну в Украине через 24 часа — самое главное обещание, которое Трамп не сдержал

Украина стала самым сложным пунктом в списке "завершенных войн" Трампа. В начале своей предвыборной программы он уверенно заявлял: " Я закончу эту войну через 24 часа ", отмечая свои личные отношения с Зеленским и Путиным. Трамп утверждал, что просто усадит их за стол и заставит договориться.

Однако после инаугурации в январе 2025 риторика изменилась. В январе 2025 года Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

Вместо мгновенного мира мир увидел тактику "кнута и пряника" :

Давление на Киев – угрозы прекратить военную помощь, если Украина не согласится на переговоры.

угрозы прекратить военную помощь, если Украина не согласится на переговоры. Давление на Москву – угрозы дать Украине "столько оружия, сколько они еще не видели", если Путин не остановит наступление.

Что на самом деле означает "завершенная война" в риторике Трампа

Войны, которые пытался завершить Трамп

Возможный список получается удивительным и противоречивым. Одни конфликты действительно стихли во время его президентства как борьба с территориальным халифатом ИГИЛ. Другие были переданы следующей администрации как Афганистан. Третьи остаются активными, но с меньшим американским участием как Сирия. Четвертые вызывают вопрос о реальной роли Трампа на втором сроке президентства, как Индия и Пакистан.

Есть еще несколько моментов, о которых Трамп не упоминает. Его возможный список не включает конфликты, где роль США была минимальной или где результат неоднозначен. Например, он не говорит о Нигере или Сахеле, где действительно были сокращены специальные операции. Не упоминает о неудачных попытках договориться с Ираном.

Трамп использует широкую трактовку слова "война". Для него это может быть и масштабный конфликт, и ограниченная военная операция, и угроза войны, которая не переросла в реальные бои.

