Вот так поворот: в Сирии разбомбили российскую авиабазу Хмеймим

Кроме ракетного удара, территория авиабазы подверглась атаке неизвестных беспилотников.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии ночью с 17 на 18 февраля оказалась под мощным ракетным ударом. Израильские самолеты разбомбили российскую базу буквально через несколько минут, как там разгрузился иранский транспортный самолет, привезший вооружение для проиранской террористической группировки "Хезболла".

Об этом сообщил пользователь SyrianOSINT в Twitter(X). Отмечается, что Иран давно превратил базу своих российских союзников в логистический хаб для обеспечения своих ливанских прокси вооружением, поэтому израильские самолеты атаковали склады Хмеймима.

В СМИ уже назвали эту атаку "первым в истории Израиля ударом по российской авиабазе в Сирии". Сообщается о мощных взрывах и вторичной детонации. Российская противовоздушная оборона, судя по сообщениям, в очередной раз продемонстрировала свою беспомощность – она активно вела огонь, но не смогла перехватить и уничтожить ни одной ракеты или самолета.

Кроме ракет авиабазу атаковали беспилотники неизвестного происхождения. Российские зенитные установки "Панцирь", выполняющие роль ближнего прикрытия Хмеймима, пытались сбить неизвестные БПЛА в небе над авиабазой. Кроме того, БПЛА атаковали сирийский военно-морской колледж в Джабле.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2024 года повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных сражений сломили сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и при поддержке других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского движения шиита "Хезболла", но первая погрязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.