Очень больная тема: почему Путин молчит о Сирии

У России были большие планы на Сирию

Глава Кремля Владимир Путин в понедельник провел совещание с руководством армии, обсуждая НАТО, Украину и другие вопросы. Однако на Западе заметили, что он ни словом не обмолвился о судьбе своего союзника Башара Асада и Сирии в целом.

Об этом сообщает The New York Times. Там напомнили, что Путин публично никак не комментировал коллапс сирийских правительственных сил, на поддержку которых он много лет тратил огромные ресурсы.

"Лучше ничего не говорить", — сказал изданию российский военный аналитик Антон Марсадов, подчеркнув, что тема Асада для России очень болезненна.

По словам аналитика неожиданный поворот событий стал большим ударом по стремлениям Путина сделать Россию мировой державой. Ранее Кремль планировал разместить на сирийских базах ядерное оружие, однако теперь ситуация там будет достаточно нестабильной, чтобы отказаться от этой идеи.

"Такие форпосты, угрожающие южному флангу НАТО, уже на 100 процентов потеряны. Даже если им (россиянам, — ред.) удастся сохранить присутствие, оно будет символическим", — добавил Марсадов.

Издание отмечает, что в настоящее время для Путина приоритетом является исход войны против Украины. И в Кремле уверены, что эту войну они выигрывают. Не в последнюю очередь на это влияет приход ко власти в союзных Украине странах людей, разделяющих скептическую позицию. К таковым издание, например, относит Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США.

Молчание Путина по Сирии попытались компенсировать российские пропагандисты, которые на государственном телевидении сообщили, что нестабильность в стрнае является виной Запада.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. Внезапный захват одного из крупнейших городов страны привел к быстрому развалу правительственной армии и свержения режима Башара Асада до 8 декабря.

Режим Асада держался в основном на поддержке России и проиранского шиитского движения "Хезболла", но первая увязла в войне в Украине, а вторая понесла серьезные потери во время столкновения с Израилем.