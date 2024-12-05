Что такое Cирия для Путина? Хорошо, что РФ тратит дополнительные ресурсы именно там - Андрей Коваленко
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Глава ЦПД Андрей Коваленко о событиях в Сирии
Что такое Cирия для Путина?
- Россия является своеобразным противовесом иранскому влиянию в регионе благодаря контролю режима Асада в Сирии. Это позволяет иметь точки влияния на Саудовскую Аравию и Израиль. По крайней мере, последние считаются с позицией Москвы из-за этого.
- Сирия также является дополнительным аргументом в отношениях Москвы и Турции.
- Благодаря Сирии у России есть дополнительный аргумент в сотрудничестве с Ираном, а также группировками, которые поддерживает Иран, в частности, Хезболлой.
- Сирия также является важной морской базой для российского флота, позволяющая иметь выход в Средиземное море и оказывать влияние на африканское побережье. К тому же российские ЧВК, активно воюющие в Африке, попадают туда через Сирию. Для РФ это логистика как войны, так и экономики там.
- Наркотики – отдельная составляющая. Российские спецслужбы зарабатывают на наркоторговле, а Сирия фактически нарколаборатория России.
Сейчас стабильность Сирии разрушена. Впрочем, Путин, несмотря на затруднение режима Асада и российской армии за рубежом, может попытаться использовать ситуацию там как площадку для отдельных переговоров с Западом и арабским миром.
Хорошо, что Россия тратит дополнительные ресурсы именно в Сирии.
Источник: Telegram-канал Андрея Коваленко.
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