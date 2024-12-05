Глава ЦПД Андрей Коваленко о событиях в Сирии

Что такое Cирия для Путина?

Россия является своеобразным противовесом иранскому влиянию в регионе благодаря контролю режима Асада в Сирии. Это позволяет иметь точки влияния на Саудовскую Аравию и Израиль. По крайней мере, последние считаются с позицией Москвы из-за этого. Сирия также является дополнительным аргументом в отношениях Москвы и Турции. Благодаря Сирии у России есть дополнительный аргумент в сотрудничестве с Ираном, а также группировками, которые поддерживает Иран, в частности, Хезболлой.

Сирия также является важной морской базой для российского флота, позволяющая иметь выход в Средиземное море и оказывать влияние на африканское побережье. К тому же российские ЧВК, активно воюющие в Африке, попадают туда через Сирию. Для РФ это логистика как войны, так и экономики там. Наркотики – отдельная составляющая. Российские спецслужбы зарабатывают на наркоторговле, а Сирия фактически нарколаборатория России.

Сейчас стабильность Сирии разрушена. Впрочем, Путин, несмотря на затруднение режима Асада и российской армии за рубежом, может попытаться использовать ситуацию там как площадку для отдельных переговоров с Западом и арабским миром.

Хорошо, что Россия тратит дополнительные ресурсы именно в Сирии.

Источник: Telegram-канал Андрея Коваленко.