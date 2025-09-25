Впервые за многие годы: Украина и Сирия провели встречу лидеров и возобновили дипломатические отношения

Были возобновлены дипломатические отношения, окончательно разорванные в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сирии Ахмед Хусейн аш-Шараа провели встречу на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это была первая встреча лидеров двух государств за 15 лет.

Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram. Лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, в том числе угрозы безопасности, которые исходят от "третьих сторон" и угрожают обоим государствам. А также были восстановлены дипломатические отношения, окончательно разорванные в 2022 году.

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности… Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", — написал Зеленский.

История дипломатических отношений Украины и Сирии

Дипломатические отношения между Украиной и Сирией были установлены в 1992 году, однако в 2014 году приостановлены из-за того, что режим сирийского диктатора Башара Асада поддержал россиян и признал аннексию Крыма. К тому же в Сирии к этому времени уже бушевала гражданская война. В 2022 году дипломатические отношения между двумя государствами были окончательно разорваны, поскольку режим Асада выступил на стороне российских оккупантов.

Кстати, в последний раз президенты Украины и Сирии встречались в 2010 году. Сирийский диктатор Башар Асад за год до начала гражданской войны в Сирии приезжал с визитом в Украину, где его встречал тогдашний президент Виктор Янукович.

Гражданская война в Сирии продолжалась с 2011 года по 2024 год. В конце ноября 2024 года повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломили сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и при поддержке других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря 2024 года.

Армия Асада, которую семь лет муштровали россияне и иранцы, с начала наступления сирийской оппозиции понесла масштабные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Счет утраченной техники очень быстро пошел на сотни и тысячи единиц, к тому же почти всю технику асадисты просто бросили, разбегаясь перед наступлением оппозиционных войск.

Главные союзники Асада, российский режим Путина и иранский режим аятолл, не смогли помочь диктатору — первые погрязли в Украине, а "прокси" других, "Хезболлу", изрядно пощипал Израиль в Ливане. Сам Асад бежал в Москву, прихватив большую часть наворованного у сирийского народа — это признали и в России. Новым президентом Сирии стал бывший лидер повстанцев Ахмед Хусейн аш-Шараа.