Турция начала вывод войск из Сирии: с чем это связано — СМИ

Турецкие войска будут выводиться постепенно

Турция собирается постепенно начать вывод войск из сирийской провинции Идлиб. Это происходит на фоне объявления движения РПК (Рабочая партия Курдистана) о прекращении огня с Турцией.

Информацией об этом поделился турецкий канал Clash Reports. Там отметили, что речь не идет о выводе всех войск сразу.

"Турция постепенно выводит свои войска из Идлиба, Сирия. Турецкие силы безопасности не будут выводить войска со всех баз одновременно. Вывод будет поэтапным на основе стратегического решения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что турецкие наблюдатели на севере Сирии находились после создания идлибской зоны деэскалации в 2017 году. Однако в 2018, 2019 и 2020 годах проводились несколько военных операций, направленных на поддержание на тот момент оппозиционных сил "Сирийской национальной армии" (СНА), а также противостояния с боевиками РПК и YPG, которых Анкара считает террористами.

27 февраля 2025 года основатель РПК Абдулла Оджалан встретился с представителями прокурдской партии DEM и передал через них письмо, в котором призвал своих соратников распустить организацию и сложить оружие. В своем письме он написал, что РПК создавалась в условиях, когда права курдов утеснялись, а само их существование отрицалось. Теперь же, Оджалан считает, что ситуация поменялась и пора переходить к демократизации турецкого общества. 1 марта РПК объявила о прекращении огня с Турцией, сообщив, что согласна с позицией своего лидера.

Подпольная война РПК против Турции велась с 1984 года.

Как сообщалось ранее, в конце ноября повстанцы движения "Хаят Тахрир аш-Шам" вместе с СНА начали внезапное наступление в сторону Алеппо и после непродолжительных боев сломали сопротивление правительственных сил. В течение нескольких дней они смогли добраться до других ключевых городов страны, и с поддержкой других мятежных сил завершили свержение режима Башара Асада до 8 декабря.

Теперь же новые власти Сирии ведут переговоры с сирийскими курдами о завершении боевых действий и восстановлении территориальной целостности страны. Согласно сообщения местных СМИ, курды стремятся к созданию своей автономии, но не нацелены на достижение независимости.