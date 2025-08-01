Трамп ударил пошлинами по союзникам, но обошел Россию и Китай: в чем хитрость

Телеграф разбирался в деталях хитрого плана Трампа и его настоящей цели.

Президент США Дональд Трамп перенес дату введения новых торговых тарифов с 1 августа на 7 августа. Решение об отсрочке было принято в Белом доме, чтобы дать американской таможенной службе больше времени для подготовки.

Новые пошлины коснутся десятков стран мира, но не коснутся Китая и России. 1 августа Трамп подписал соответствующий указ. Согласно документу, устанавливаются разные размеры тарифов для разных государств. "Телеграф" рассказывает, изменит ли он мировой экономический порядок и каких стран коснется.

Кто оказался под величайшим ударом

Для Евросоюза установили 15-процентные тарифы. Молдова получила 25-процентную таможенную погрузку. Самые высокие тарифы – 39% – ввели для Швейцарии. Сербия также попала под 35-процентные пошлины.

Отдельным указом президент США повысил пошлины для Канады с 25 до 35%. Индия получила 25-процентные тарифы на свои товары.

Размер тарифов для разных стран

Биржи в панике: как анонс тарифов обвалил мировые индексы

Мировые фондовые индексы начали падать сразу после объявления новых пошлин. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,5%. Фьючерсы на американский индекс S&P 500 упали на 0,3%.

Европейские акции подешевели на 0,4 процента. Швейцарский франк также ослаб на валютных рынках.

Эксперт раскрыл истинную цель тарифов Трампа

Экономист Алексей Кущ считает, что США могли бы применить другие подходы к торговой политике. "Я еще с 2022 года предлагал ввести вторичные санкции на российский энергетический след в отношении товаров тех стран, которые используют российские энергоносители", — говорит эксперт.

По его словам, такой налог мог накапливаться. "Этот налог мог накапливаться в специальном международном фонде и использоваться для восстановления Украины", — объясняет Кущ.

Эксперт отмечает, что максимальный размер таких пошлин устанавливался бы только на товары с "нефтяным", "угольным", "газовым" или "урановым" следом.

Воздействие на отношения с Индией

Кущ говорит, что пошлины напрямую повлияют на отношения США и Индии. "Сам способ постановки вопроса может вызвать охлаждение отношений США и Индии", — говорит эксперт.

Он напоминает, что США до сих пор покупают российское ядерное топливо и тяжелую нефть. "А ЕС — российский СПГ. Нужно так формулировать санкции в отношении третьих стран (не участвующих в войне), чтобы они не разрушали их суверенитет и не унижали их ", — объясняет Кущ.

По словам эксперта, Трамп может использовать вторичные санкции для достижения других целей. "У меня есть подозрение, что Трамп использует вторичные санкции для заключения в результате более выгодных торговых соглашений для США и достижения стратегических целей Америки в Индо-Тихоокеанском регионе", — добавляет он.

Кущ также отмечает: "В рамках новой "Войны миров" США практически полностью потеряли способность к крупным девелоперским проектам в других странах". По его словам, вместо развития стран США делают ставку исключительно на угрозы.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Трамп поставил тарифы на паузу. На рынке наблюдается подъем.