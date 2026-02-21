Трамп запровадив мита для всіх. На що це вказує і що змінюється для України

Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп перевищив повноваження, коли вводив мита на імпорт товарів у США. Рішення суду викликало гнів президента, який вирішив запровадити новий глобальний тариф та підписав указ про введення мит спочатку у 10%, а потім і у 15% для всіх країн світу.

Нові тарифи не потребують схвалення Конгресу, але мають обмежений термін дії. Про це повідомляє ВВС.

Вердикт суду

Верховний суд виніс рішення проти тарифів Дональда Трампа більшістю у шість голосів проти трьох. Три ліберальні судді — Кетанджі Браун Джексон, Олена Каган і Соня Сотомайор, до яких приєдналися три консервативні судді — Емі Коні Барретт, Ніл Горсач та Джон Робертс, проголосували за відміну тарифів. Судді Бретт Кавано, Семюел Аліто та Кларенс Томас висловили незгоду.

У рішенні суду йдеться про те, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши масштабні мита на підставі закону, призначеного для випадків надзвичайного стану в країні. Своєю чергою, Вищий суд ухвалив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження "не уповноважує президента вводити мита".

Як відреагував Трамп

За кілька годин після оголошення рішення Трамп скликав позапланову пресконференцію, на якій заявив, що глибоко розчарований рішенням Верховного суду, і назвав консервативних суддів, які проголосували проти його тарифів, поганими республіканцями.

"Я вважаю, що суд піддався впливу іноземних інтересів. Але тепер суд надав мені безперечне право забороняти ввезення в нашу країну всіляких речей, і це право набагато потужніше, ніж багато хто думав", — заявив він.

Трамп сказав, що рішення суду "зробило повноваження президента щодо регулювання торгівлі та введення тарифів потужнішими та чіткішими, а не навпаки", і додав, що планує скористатися іншими методами, які дозволять йому запроваджувати вищі тарифи.

"Таким чином, з цього моменту всі тарифи, пов'язані з національною безпекою, тарифи по розділу 232 та існуючі тарифи по розділу 301 залишаються чинними та діють у повному обсязі. Сьогодні я підпишу указ про запровадження 10-відсоткового глобального тарифу відповідно до розділу 122 на додаток до наших звичайних тарифів, які вже стягуються", — заявив Трамп.

Дональд Трамп на пресконференції 20 лютого 2026 року. Фото Bonnie Cash/EPA

Зазначимо, що тарифи на основі розділів 232 і 301 мають спільну рису, яка грає не на користь Трампа. Такі рішення обов'язково вимагають проведення попередніх розслідувань, які можуть займати кілька місяців навіть за прискореною процедурою.

Трамп також дав зрозуміти, що адміністрація не планує відшкодовувати витрати компаніям, які сплатили його тарифи протягом останнього року, оскільки Верховний суд не торкнувся цього питання у своєму рішенні. Американський бізнес може вимагати в судах нижчих інстанцій повернення вже сплачених мит — це майже 150 млрд доларів.

Пізніше в Білому домі повідомили, що президент США підписав документи про введення 10-відсоткового мита на імпорт із усіх країн, яке набуде чинності "майже негайно". Зазначається, що для запровадження тарифів, скасованих судом, президенту не потрібне схвалення законодавчого органу країни.

Новий день — нові мита

21 лютого Дональд Трамп повідомив, що вводить вже 15% мита. Він послався на розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту вводити мита у розмірі до 15% терміном до 150 днів на імпорт з усіх країн без необхідності схвалення Конгресу.

Таким чином, Україна мала 10%, а стало — 15%, РФ мала 0%, стало — 15%, ЄС мав 15, стільки й залишилось, Індія мала 18%, а стало -15%. А для країн, таких як Бразилія, які були за щось покарані Трампом, могло бути 20-30-50%, а стало лише 15%.

Дональд Трамп на пресконференції 20 лютого 2026 року. Фото Shawn Thew/EPA

Звинувачення в узурпації влади

Ця справа дійшла до Верховного суду після того, як суди інших інстанцій визнали, що Трамп перевищив повноваження. Але судовий позов стосувався не тільки і не стільки мит, скільки кордонів влади Трампа, який він постійно перевіряє на міцність з моменту повернення до Білого дому на другий термін.

Більше того, Дональда Трампа звинувачують в "узурпації влади". Саме з такими словами звернулися до суддів дві сотні членів обох палат Конгресу.

"Мита — це податок на американських споживачів та бізнес, які купують імпортні товари та комплектуючі. Конгрес, а не президент наділений Конституцією повноваженнями запроваджувати тарифи та регулювати торгівлю з іноземними державами. У цьому випадку президент узурпував конституційні повноваження Конгресу", — зазначено у позові.

Верховний суд погодився з такими висновками конгресменів. Внаслідок чого і було ухвалене відповідне рішення.

Будівля Верховного суду США. Фото Вікіпедія

