"День освобождения": Трамп ударил пошлинами по пиву и водителям

Часть мер вступит в силу уже в четверг

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "день освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и продукцию из алюминия.

Об этом сообщает CNBC. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти меры вступят в силу вечером пятницы, 4 апреля.

В другой записи из реестра указано, что 25% пошлины также будут введены против всех производителей автомобилей и автомобильных запчастей, которые не изготавливаются в США. Пошлины на автомобили вступят в силу в полдень 3 апреля, а на запчасти — не позднее 3 мая.

Согласно сообщению Трампа, пошлины вскоре будут введены и на фармацевтическую продукцию, которая ввозится из-за границы. Однако пока неизвестно, что именно попадет в список и когда об этом объявят.

Большая часть импортного алюминия в США попадает из Канады, но Китай и Мексика тоже имеют значительную долю в этом плане. Что касается автомобилей, то в основном речь идет о поставках со стран ЕС. Аналитики считают, что сильнее всех в этом плане пострадает Словакия, у которой от автопрома зависит 12% ВВП, а на этот сектор приходится около 275 тысяч рабочих мест.

Эксперты опасаются, что введение новых пошлин ударит по американскому рынку, поскольку товары станут дороже для самих американцев.

Как сообщалось ранее, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, что нынешняя администрация США считает Европу "халявщиками", которые не платят за то, что им дает Вашингтон. По его словам, это может ударить и по Украине, которая как раз сближается с ЕС.