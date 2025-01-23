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Женщинам лучше без мужчин, чем наоборот: исследование показало почему

Автор
Галина Михайлова
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Одиноким женщинам лучше благодаря более широким социальным связям
Одиноким женщинам лучше благодаря более широким социальным связям. Фото Freepik

Сильнее всего одиночество бьет по молодым мужчинам

Одинокие женщины, по данным исследования психологов Университета Торонто, в среднем более счастливы, чем одинокие мужчины. Выводы исследования показывают, что мужчины могут получать больше преимуществ в гетеронормативных романтических отношениях, чем женщины. Среди причин – большая вовлеченность женщин в создание "семейного счастья".

Ведущий автор исследования, Элейн Хоан, доктор философии, объясняет : "В гетеронормативных отношениях женщины обычно выполняют больше эмоциональной и домашней работы, чем их партнеры. Кроме того, их сексуальное удовольствие часто отходит на второй план из-за неравного распределения обязанностей".

Исследование охватило почти 6000 взрослых, анализируя их удовлетворение текущим статусом отношений, качеством жизни, сексуальным удовольствием и желанием иметь партнера. Результаты показали, что женщины чувствуют себя счастливее без партнера: они более довольны жизнью и сексуальным опытом.

Женщины также имеют преимущества в одинокой жизни, такие как имеют больше социальных связей и часто финансово независимы. Мужчины, напротив, чаще боятся одиночества из-за социальных ожиданий относительно их "маскулинности".

Другие интересные выводы, к которым пришли ученые:

  • Пожилые мужчины счастливее от долгого одиночества по сравнению с молодыми.
  • Темнокожие одинокие женщины имеют большее желание найти партнера, чем белые.

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#Женщины #Мужчины #Наука #Психология #Социология