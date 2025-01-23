Женщинам лучше без мужчин, чем наоборот: исследование показало почему

Сильнее всего одиночество бьет по молодым мужчинам

Одинокие женщины, по данным исследования психологов Университета Торонто, в среднем более счастливы, чем одинокие мужчины. Выводы исследования показывают, что мужчины могут получать больше преимуществ в гетеронормативных романтических отношениях, чем женщины. Среди причин – большая вовлеченность женщин в создание "семейного счастья".

Ведущий автор исследования, Элейн Хоан, доктор философии, объясняет : "В гетеронормативных отношениях женщины обычно выполняют больше эмоциональной и домашней работы, чем их партнеры. Кроме того, их сексуальное удовольствие часто отходит на второй план из-за неравного распределения обязанностей".

Исследование охватило почти 6000 взрослых, анализируя их удовлетворение текущим статусом отношений, качеством жизни, сексуальным удовольствием и желанием иметь партнера. Результаты показали, что женщины чувствуют себя счастливее без партнера: они более довольны жизнью и сексуальным опытом.

Женщины также имеют преимущества в одинокой жизни, такие как имеют больше социальных связей и часто финансово независимы. Мужчины, напротив, чаще боятся одиночества из-за социальных ожиданий относительно их "маскулинности".

Другие интересные выводы, к которым пришли ученые:

Пожилые мужчины счастливее от долгого одиночества по сравнению с молодыми.

Темнокожие одинокие женщины имеют большее желание найти партнера, чем белые.

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