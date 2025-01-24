Укр

Смертельный укус мелового периода: как крокодил напал на гигантскую летающую рептилию (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Так могла выглядеть доисторическая битва
Так могла выглядеть доисторическая битва. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Окаменевшая кость птерозавра из Канады раскрыла следы атаки древнего крокодила

Не только новые виды динозавров, но и следы сражений между ними могут найти ученые при изучении костей и окаменелостей доисторических времен. Иногда удается найти действительно редкие свидетельства.

В исследовании, опубликованном 23 января в Journal of Paleontology, обнаружено уникальное доказательство атаки крокодиловидного существа на птерозавра 76 миллионов лет назад. На окаменевшем позвонке молодого птерозавра, найденном в Провинциальном парке динозавров (Альберта, Канада), заметен прокол шириной 4 мм.

Ведущий автор статьи, доктор Калеб Браун из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, отметил: "Кости птерозавров очень деликатны, поэтому находки с явными следами укусов другого животного чрезвычайно редки. Этот экземпляр – молодой птерозавр – особенно ценен".

Следы зубов на костях птерозавра
Следы зубов на костях птерозавра

Позвонок принадлежал птерозавру Cryodrakon boreas из семейства Аждархидов. В молодом возрасте его размах крыльев составлял около двух метров, а взрослые достигали размера жирафа с размахом крыльев до 10 метров.

Cryodrakon boreas по сравнению с человеком
Cryodrakon boreas по сравнению с человеком

Для подтверждения подлинности повреждения исследователи применили микрокомпьютерную томографию. Это позволило установить, что прокол является настоящим следом укуса, а не результатом повреждений при раскопках или окаменениях.

По мнению ученых, находка является одним из доказательств того, что крокодилы охотились или поедали молодых птерозавров в доисторической Альберте". Это открытие является первым в Северной Америке доказательством того, что крокодилы питались птерозаврами. Подобные примеры были зафиксированы ранее в Румынии.

Справка: птерозавры, или птеродактили, были крылатыми рептилиями, которые населяли Землю в период от 220 до 65 миллионов лет назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разгадке происхождения "тропы дьявола" в Италии. Там, на склоне вулкана были следы живых существ-прародичей людей.

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