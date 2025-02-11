Человеческие зубы вырастили во рту свиньи: ученые объяснили, зачем это нужно

Технология имеет значительный потенциал

Как известно, у людей лишь два набора зубов (молочные и постоянные), что нередко создает проблемы во взрослой жизни и вынуждает посещать стоматологов. Однако новые исследования говорят о том, что зубы можно не только имплантировать, но и вырастить.

Ученые даже смогли на практике вырастить человеческие зубы (ну почти) во рту свиньи. Исследование обнародовано в журнале Stem Cells Translational Medicine.

Проблема современных имплантов сводится к тому, что их надо соединять напрямую с костью, что может вызвать ее повреждение и привести к возникновению воспалительных процессов. При этом служат они примерно 15 лет, после чего их надо менять.

В новом эксперименте ученые взяли зачатки зубов свиньи и удалили из него все клетки, оставив лишь "каркас" (внеклеточный матрикс). Затем туда добавили клетки пульпы человека, клетки зубных зачатков свиней и клетки сосудов человека, которые должны сформировать основу зуба, его эмаль и внутренние сосуды.

Полученную конструкцию поместили в специальный "инкубатор", чтобы клетки прижились, а позже пересадили в нижнюю челюсть мини-свиней. Этих животных выбрали потому, что их челюсть похожа на человеческую.

Шестерым двухлетним свиньям удалили хирургическим путем их третьи резцы и первые премоляры. Ранее эксперименты проводились на более молодых особях, но тогда рост своих зубов мог повредить имплантированные. Поскольку у взрослых животных зубы уже сформировались, то такой проблемы больше не было.

В текущем эксперименте зубы начинали формироваться лишь в 50% случаев, что очень даже хороший показатель как для ранних испытаний. Полученные структуры очень напоминали настоящий зуб, с живыми тканями и были соединены с костью естественным образом.

Но есть и проблемы. Например, не все зачатки начинают формирование, размер оказался меньше, чем у естественного человеческого зуба, а некоторые ткани не формировались как надо. Поэтому пока нет уверенности, что они бы смогли быть использованы по назначению.

Однако стоит помнить, что эта технология слишком "сырая", чтобы говорить о ее эффективности. Однако главный вывод можно сделать уже сейчас — вырастить новый зуб реально и это может изменить стоматологию в будущем.

Как известно в последние годы, ученые заметно продвинулись в технологиях изменения свойств живых клеток. Например, недавно они научили клетки хомяка питаться солнечным светом.