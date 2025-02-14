Ученые обнаружили морские грибы, которые едят пластик: поможет ли это преодолеть проблему с мусором (фото)

Это возможный прорыв в борьбе с загрязнением

Пластиковое загрязнение стало одной из самых серьезных экологических проблем современности. Ежегодно в океаны попадает около 625 тысяч грузовиков пластикового мусора, что наносит огромный ущерб морским экосистемам.

Ученые Гавайского университета (UH) в Маноа совершили прорыв в исследованиях: они обнаружили морские грибы, способные разлагать пластик, причем некоторые из них делают это чрезвычайно быстро.

Грибы, уничтожающие пластик

Исследователи из Школы наук и технологий океана и Земли UH Mānoa (SOEST) собрали грибы из прибрежной среды Гавайев – из песка, водорослей, кораллов и губок. Они протестировали их способность разлагать полиуретан – пластик, широко применяемый в производстве медицинских и промышленных товаров.

Морские грибы, выделенные из окраин О’аху, едят полиуретановый пластик

Результаты эксперимента поразили ученых: более 60% собранных грибов показали способность потреблять пластик. Более того, в течение трех месяцев некоторые виды адаптировались к новым условиям настолько, что смогли ускорить процесс поедания пластика на 15%.

Как это работает?

Под действием солнечного света, тепла и физических факторов пластик распадается на микропластик, поглощаемый морскими организмами, отравляя их. Грибы же разлагают пластик на нетоксичные соединения, превращая его в собственную биомассу. Это открывает новые возможности биотехнологической утилизации пластика.

Морские грибы, выращенные в лаборатории

Перспективы исследований

Из-за того, что Гавайи расположены вблизи Большого тихоокеанского мусорного пятна, их прибрежные воды особенно загрязнены пластиком. Поэтому команда UH Mānoa планирует продолжить исследование, чтобы проверить способность грибов разлагать другие виды пластика, в частности полиэтилен и полиэтилентерефталат (PET), особенно устойчивые к естественному разрушению. Также учёные работают над расшифровкой молекулярного механизма этого процесса.

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