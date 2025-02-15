Ледники Гренландии трескаются: ученые рассказали, какую угрозу это несет для человечества

Таяние Гренландии может быть более непредсказуемым

Гренландия может потерять лед быстрее, чем считалось ранее. Ученые обратили внимание на один фактор, который может изменить предыдущие прогнозы в худшую для человечества сторону.

Этим фактором могут стать трещины в ледниках. Новое исследование обнародовано в журнале Nature Geoscience

Ранее считалось, что ледяной щит Гренландии в основном уменьшается из-за контакта льда с теплым воздухом, а также из-за откалывания айсбергов в прибрежных районах. Однако сейчас ученые обратили внимание на то, что растрескивание ледников позволяет ослабить структуру льда, а также увеличить площадь контакта с теплой поверхностной водой. Эта вода также может попадать под ледники, снижать трение и тем самым ускоряет их движение.

Хотя подобные исследования были и ранее, но они были куда менее масштабным и касались лишь одной части острова. Теперь же ученые взяли высокоточные модели рельефа всего острова за 2016 и 2021 год и пришли к выводу, что общий объем трещин увеличился на 4,3%, хотя этот показатель остается в пределах погрешности и его можно списать на неточности измерений. Впрочем, в некоторых регионах этот процесс происходит куда быстрее, чем в других.

Существенное увеличение трещиноватости наблюдается в регионах, где ускоряется движение льда — юго-восточный (+25,3%), центрально-восточный (+15-20%) и северо-западный (+10-15%). В то же время, в центрально-западном регионе объем трещин снизился на 14,2%, что связывают с замедлением движения ледника Якобсхавн. Впрочем, ожидается, что он ускорится в течение нескольких лет.

Как и упоминалось выше, ученые считают, что увеличение трещин ускоряет потерю льда Гренландией. При этом новое исследование показывает, что это происходит не плавно, а скачками.

То есть, это значит, что уровень мирового океана может повышаться быстрее, чем мы думали, что несет потенциальную угрозу для прибрежных городов. Уже сейчас Гренландия теряет 280 миллиардов тонн льда в год, а новые расчеты показывают, что эта цифра может изменяться значительно и резко.

Как сообщалось ранее, под льдами Антарктиды обнаружили целые "реки", которые ускоряют таяние континента. Самая крупная из них уже стала длиннее тысячи километров.