Почему у котиков лапки: ученые дали ответ на важный вопрос

Лапки у котиков являются следствием десятков миллионов лет эволюции

Любители котеек могут много чего рассказать о своих питомцах и о том, почему они их так любят. Однако если спрашивать, какая деталь вызывает наибольшее количество восхищения, то в топе могут заслужено оказаться их мягкие лапки.

Однако ученые говорят, что десятки миллионов лет эволюции были пройдены вовсе не для того, чтобы мы сейчас восхищались этими подушечками. По крайней мере так объясняет эволюционный биолог Джонатан Лосос из Вашингтонского университета в интервью Live Science.

По его словам, наличие подушечек не является чем-то уникальным для кошек, а характерно для всех представителей отряда Хищные (Carnivora), то есть наблюдается и у собак, медведей, енотов, выдр и других.

"Это давняя черта. И я подозреваю, что в большинстве случаев она у всех у них имеется для одной и той же цели", — отметил Лосос.

По его словам, вероятно, мягкие лапки были у общих предков всех Хищных и появились около 50 миллионов лет назад. Потому правильно было бы задать вопрос, почему черта появилась у этих животных, а не только у котов.

И основной функцией является помощь при передвижении. Все мы знаем, что котики могут падать с большой высоты и мягко приземляться и это возможно благодаря их подушечкам. Они состоят из жировой ткани, окруженного слоем коллагена, что позволяет смягчать удары о твердую поверхность. Исследования показали, что при сжатии подушечки становятся более жесткими, что позволяет более эффективно распределять нагрузку при жестком приземлении.

Особое строение лапок даже вдохновило ученых на создание лучшей обуви для парашютистов.

Помимо амортизации при падении, лапки котиков помогают лучше удерживать сцепление. Обычно эту роль выполняют когти, но котики хранят их остроту для более важных задач, вроде охоты, лазания по деревьям и царапания диванов. Поэтому при беге они полагаются в основном на сцепление, обеспечиваемое подушечками, без которых они бы скользили на шерстяных лапках.

Кроме того, подушечки имеют много нервных окончаний, которые делают их очень чувствительными к температуре и текстуре поверхности. Вы ведь замечали, что котики очень не любят, когда их трогают за это место? Теперь вы знаете причину.

Еще одной функцией является теплообмен. Поскольку там имеются потовые железы, они могут помогать в регуляции температуры тела.

Есть также любопытный факт — подушечки у разных котиков могут быть разного цвета. Это все диктуется уровнем пигмента меланина, как и цвет шерсти.

Таким образом, десятки миллионов лет эволюции были вовсе не для того, чтобы мы теперь ими восхищались. Но мы продолжим это делать в любом случае.

И если вы считаете эволюцию лапок кошек странной, то помните, что некоторые личинки мух отрастили себе "лицо" на заднице, чтобы вписаться в общество термитов.