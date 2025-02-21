Наталья на 20 лет младше ведущего и она его третья супруга

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер не обвиняет Россию в нападении на украинцев и заявляет, что нужно "понять логику Кремля". Трижды женатый пропагандист находится в браке с продюсером Надеждой Соловьевой, которая младше него на 20 лет.

Женщине 70 лет. Она одна из первых начала организовывать концерты зарубежных артистов в стране-агрессорше. "Телеграф" рассказывает, кто такая Надежда Соловьева и как она выглядит.

Надежда Соловьева — что о ней известно

Родилась в Москве в 1955 году. Окончила Московский институт иностранных языков. В начале карьеры Соловьева работала переводчиком и администратором в Министерстве культуры СССР и в Оргкомитете Олимпиады-80. Позднее она стала совладельцем и соорганизатором "Русской Медиа-Группы", занимающейся гастролями артистов и другими проектами в российском шоу-бизнесе.

В начале 90-х Соловьева стала основателем SAV Entertainment — первой в России компании, которая организовывает концерты мировых звезд: Rolling Stones, Madonna, U2, Paul McCartney, Beyoncé, Тины Тернер и многие другие. SAV Entertainment занималась также гастролями российских артистов.

Соловьева со Стингом

Интересные факты о Надежде Соловьевой

Встреча с Кастро

В 6 лет Надежда с родителями переехала в Братск, где ее отчим работал над проектом ГЭС. Когда туда приехал Фидель Кастро, весь город побежал на митинг. Соловьева тоже отправилась посмотреть на кубинского лидера, но без разрешения родителей. Тогда она разгневала отчима: "Он все понял и даже хотел было меня тут же наказать, но Фидель Кастро не дал меня в обиду. Он взял меня на руки. Была даже фотография, на которой запечатлен этот момент, но позже фото сгорело с другим архивом на даче".

Отказ Трампу

В 1996 году Дональд Трамп посетил Москву и захотел посетить концерт Тины Тернер, организованный компанией Соловьевой. По словам Надежды, она отказала Трампу в билете, которых уже не было. В итоге будущему президенту США якобы позволили стоять на лестнице возле сцены.

Соловьева познакомилась с Трампом в 1996 году

Брак с Познером

На момент знакомства Надежда и Владимир были в браке, но это не помешало им завести роман. В 2008 году оба развелись со своими супругами и в том же году пара официально оформила отношения. Тогда продюсеру было 53 года.

Для Познера это третий брак, для Надежды — второй. Впервые россиянка вышла замуж с музыкантом Валерием Мягких, у пары родилась дочь Алиса. Сейчас она телеведущая. У Познера и Соловьевой общих детей нет, при этом от первого брака у журналиста есть дочь Екатерина Чемберджи (пианистка, живет в Берлине с 1990 года).

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