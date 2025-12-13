Утопил в детстве кота, избегал женщин и стал героем аниме: 10 фактов о Николае Гоголе

Талантливый украинец испугал своими мистическими историями всю империю

Талантливого писателя из Украины Николая Гоголя на протяжении всей жизни преследовала мистика, а его жуткие произведения о нечисти заставляют читателей вздрагивать даже сейчас.

"Телеграф" собрал подборку из 10 интересных фактов о писателе.

Факт 1. Потомок гетмана

Николай Гоголь происходит из казацкого рода. Предком писателя по материнской линии был Остап Гоголь, приказный гетман украинского Правобережья. Также Николай Гоголь был связан с семьями Дорошенко и Скоропадских из-за своей бабушки по отцовской линии Татьяны Лизогуб.

Остап Гоголь

Детские и юношеские годы Гоголя прошли в местах с особой исторической и мистической аурой. В Великих Сорочинцах и Диканьке из поколения в поколение передавались родственные легенды о славных предках-козаках, их подвигах и свободолюбивом духе.

Факт 2. Мистика вокруг появления на свет

Мать писателя Мария Косяровская вышла замуж в 14-летнем возрасте вдвое старшего Василия Гоголя-Яновского. Семью сразу начали преследовать трагедии: четыре раза у нее происходили выкидыши, двое детей родились мертвыми.

Запись о рождении Николая Гоголя

Мария была благочестивым человеком и молилась о здоровом малыше. Во время беременности мать пообещала назвать сына Николаем в честь святого, если ребенок родится живым.

Факт 3. Гоголь и кошки

В возрасте пяти лет парень столкнулся со страхом. Виновницей испуга стала черная кошка, подкравшаяся к нему в сумерках. Животное напугало Николая настолько, что он кошку утопил в пруду и потом всю жизнь видел ее в кошмарах. Результатом стало то, что все коты в повестях Гоголя зловещи:

Кот

"Майская ночь, или Утопленница" — там появляется ведьма, которая ночью превращается в кошку и пытается выцарапать девушке глаза. Происходит бой не на шутку — девушка ударила кошку саблей.

"Вечера на хуторе возле Диканьки" — ведьма Солоха в местных диалогах превращалась в черную кошку и перебегала дорогу.

"Старосветские помещики" — серая кошка Пульхиреи Ивановны превратилась в жуткую предвестницу смерти.

Психотерапевты назвали это детской травмой, но Гоголь жил во времена, когда такого не было и даже бесплодие лечили молитвой. У Гоголя было много фобий: он боялся грозы, имел патофобию (страх болезней), страх быть погребенным заживо.

Факт 4. Гоголь и нечистая сила

На котах тема нечисти в жизни Гоголя не исчерпывается. Кто может назвать это богатым воображением и незаурядной фантазией, а кто может действительно начать верить в потустороннее. Еще в детстве он интересовался всем мистическим и верил в вещие сны и пророчества.

В 1835 году выходит повесть Гоголя "Вий". Главному персонажу, бурсаку Хоме, предстоит столкнуться с невиданными существами, церковными обрядами и летающей в гробу колдуньей.

Факт 5. Гоголь и женщины

Писатель за всю свою жизнь так и не женился, не написал ни одного любовного письма и не вспоминал девушек в дневнике.

Более того, женщины были нежелательными гостями в его доме. Он даже однажды пригласил "батюшку" освятить комнату после того, как там останавливалась гостья.

Анна Вылегорская, отказавшая Гоголю

Однако после смерти близкого друга Иосифа Вылегорского писатель через посредника сделал предложение его сестре Анне Вылегорской. Но та отказалась.

Факт 6. Мифы о смерти

За 7 лет до смерти Гоголь написал завещание, где предупреждал, что хоронить его следует только при наличии явных признаков разложения тела. Он связывал это с болезнью, во время которой переживал моменты паралича, когда у Гоголя был очень слабый пульс.

Это дало повод для мистических спекуляций. Слухи об ужасной смерти писателя, мол, его якобы похоронили заживо, не утихают до сих пор. Через 79 лет после смерти писателя могилу открыли — в гробу якобы обнаружили скелет черепом, повернутым набок. Эти слухи породили убеждение, что Гоголь погиб под землей ужасной смертью.

Однако скульптор, делавший ему посмертную маску, рассказывал, что на лице усопшего четко прослеживались посмертные изменения и началось разложение тканей.

Факт 7. Гоголь и творчество

Был очень самокритичен. Выкупил все доступные экземпляры своего первого неудачного произведения "Ганц Кюхельгартен" и сжег. Убежал с премьеры "Ревизора", потому что зрители в финале смеялись, а должны, по замыслу автора, плакать от духовного очищения. Незадолго до смерти сжег второй том "Мертвых душ".

Украинские издания произведений Гоголя

Факт 8. Гоголь и Украина

В юном возрасте писатель переехал в столицу Российской империи, где строил свою карьеру и писал произведения на русском (за что занял место в списке русских писателей). Однако большое место в его творчестве занимает Украина: он ярко описывает рождественские традиции, казачество ("Тарас Бульба"), украинский эпос ("Зачарованное место"), кухню и фольклор. За эти невероятно яркие описания он приобрел любовь украинцев.

В Нежине, где Гоголь в свое время учился в гимназии, 4 сентября 1881 г. открыли первый памятник этому писателю. Он является первым памятником писателю не только в Украине, но и тогдашней Российской империи.

Открытие памятника Гоголю в Нежине

Факт 9. Гоголь и деньги

Описание имущества Гоголя после смерти показало, что у него осталось личных вещей на сумму 43 рубля 88 копеек. Его вещи были обносками и свидетельствовали о безразличии к внешнему виду в последние месяцы жизни. В то же время он передал более двух тысяч рублей на благотворительные цели нуждающимся студентам Московского университета.

Факт 10. Популярен среди подростков

Подростки, любящие японские аниме и комиксы манга, знают немного другого Гоголя — супергероя "Bungo Stray Dogs". Так получилось, что его образ переосмыслили. У писателя суперсила "Шинель" (перекликается с повестью) и может перемещать объекты в радиусе около 30 метров. Гоголь обычно использует "Шинель" для телепортации.

Современный Гоголь выглядит так

Однако у персонажа есть свои сюрпризы — Гоголь является убийцей, членом организации "Смерть небожителей", носит эксцентричный характер и не менее яркий наряд. Автором манги является Асагири Кафка, проиллюстрировал ее Харукава Санго. Аниме-адаптация была разделена на две части.

