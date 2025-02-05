На ее могилу приносят монеты и цветы: как выглядит памятник Соньке Золотой Ручке и где он находится

Она была выдающейся мошенницей и авантюристкой, которая вошла в историю и литературу

Сонька Золотая Ручка — известная мошенница, воровка и авантюристка, которая вошла в историю своими преступлениями и стала персонажем в литературе и кинематографе. Есть несколько версий, где она похоронена, однако памятник ей установили в Москве.

"Телеграф" расскажет, что известно о жизни и смерти Соньки Золотой Ручки, и как выглядит ее памятник, на который приносят монеты и цветы.

Сонька Золотая Ручка — что о ней известно

Настоящее имя Соньки Золотой Ручки — Софья Ивановна Блювштейн. При рождении же ее назвали Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак. Она родилась 2 мая 1846 года в Варшавской губернии, которая тогда пренадлежала к Российском империи.

Преступница-авантюристка еврейского происхождения, известная под кличкой Сонька Золотая Ручка, свои преступления учиняла в российских городах, была несколько раз в заключении и на каторге, также засветилась в Одессе.

Точных сведений о жизни Софьи Соломониак-Блювштейн-Штендель нет, так как свое собственное жизнеописание она в значительной мере фальсифицировала. В 1860-1870-х Сонька Золотая Ручка годах занималась преступной деятельностью в крупных российских городах и в Европе.

Она профессионально занималась кражами и мошенничествами, приобретшими известность благодаря своему авантюрному компоненту, склонности к мистификации и театральной смене облика. Сонька Золотая Ручка явно обладала фантастическим артистичным талантом и острым умом, что несомненно помогало ей в преступной деятельности. Она неоднократно задерживалась полицией разных государств, однако без серьезных последствий. А когда ее все таки поймали и приговорили к каторге, не раз учиняла побеги с места заключения.

Софья Блювштейн умерла от простуды в 1902 году, о чем свидетельствует сообщение тюремного начальства. Она якобы была похоронена на местном кладбище в Александровском посте на Сахалине.

При этом на Ваганьковском кладбище в Москве есть могила, приписываемая Соньке Золотой Ручке. Возможно это кенотаф — символическая могила или памятник, где не содержатся останки реального человека. Однако на эту могилу в Москве люди приносят монеты и цветы, часто эти люди преступники. Таким образом они пытаются показать уважение знаменитой воровке и получить ее заступничество и покровительство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит одна из самых помпезных и загадочных могил на Байковом кладбище. "Я тебя люблю, живи вечно", — говорится в надписи на надгробии.