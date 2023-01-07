Любимая, желанная: что значит имя Марии и когда она празднует именины

Марии обычно чувствительные, но очень сильные и отзывчивые

Мария, — одно из самых распространенных имен как в Украине, так и во всем мире, прежде всего благодаря христианству.

Потому "Телеграф" рашил рассказать, что на самом деле значит это имя, какие черты характера присущи Мариям, и когда Мария отмечает День ангела.

Значение имени Мария

Считается, что имя Мария берет начало от древнееврейского Марьям или Мариам, — по разным переводам это может значить как "горькая", "печальная", так и "любимая", "желанная", "госпожа".

Именно Марией звали Богородицу, мать Иисуса Христа, из-за чего до сих пор это имя невероятно популярно во всем мире. Встречаются такие формы имени как Мэри, Маричка, Маруся, Маша, Марийка.

Обычно носительницы имени Мария очень чувствительны, но редко это демонстрируют и хорошо умеют постоять за себя. Они как правило хорошо учатся и имеют педагогические таланты.

Кроме Богородицы, в христианстве известна Мария Магдалина, а в истории это имя носили королевы Англии, Шотландии, Франции, Венгрии, Польши, Португалии. Известна императрица Римской империи Мария Терезия, Мария Египетская, физик Мария Склодовская-Кюри, греческая певица Мария Каллас.

В Украине были певица Мария Чурай, искусствовед Мария Новицкая, актриса Мария Заньковецкая. Сейчас известны Мария Ефросинина, Мария Бурмака.

Когда Мария отмечает День ангела?

По церковному календарю многие дни памяти Марии, главными считаются Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря, день памяти Марии Магладины 22 июля, Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября.

Также перечислим другие Дни ангела Марии по месяцам по православному календарю:

26 января;

6, 12 февраля;

1 апреля;

4 мая;

7, 9 июня;

22 июля;

9 августа;

29 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" также делился списком народных примет, которые привлекают богатство.