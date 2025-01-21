Не все так однозначно: где сейчас Познер, которого выперли с Первого канала, и что говорит о войне в Украине

Журналисту уже 90 лет, но он продолжает светиться на российском телевидении

Владимир Познер — известный российский журналист и пропагандист, телеведущий и политический обозреватель. В последнее время журналист пропал с телеэкранов, а поначалу никак не комментировал полномасштабное вторжение России в Украину.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Владимире Познере, чем он занимается сейчас и что говорил о войне.

Владимир Познер — куда и почему пропал

Владимир Познер — известный журналист и телеведущий, который известен не только в России, но и в Украине, Европе и Америке. Он родился 1 апреля 1934 года в Париже в еврейской семье, сейчас ему 90 лет. В свое время он был советским пропагандистом, работал в российской и американской журналистике, а также известен, как писатель.

Владимир Познер. Фото: Getty Images

С ноября 2008 года на российском государственном Первом канале выходила авторская телепередача Владимира Познера, которая так и называлась "Познер". Однако после 24 февраля 2022 года телепрограмма перестала выходить в эфир. Как объяснял сам журналист, ему руководство канала ему сообщило, что с 24 февраля 2022 года Первый канал стал информационным и будет оставаться таким до конца так называемой "спецоперации". Именно поэтому его программа и некоторые другие не будут выходить.

Однако уже осенью 2024 года Познер вернулся на Первый канал, хоть и не на постоянной основе. В эфире телеканала показали восмисерийную программу Познера "Турецкая тетрадь", которую он снимал о путешествиях в Турции на заказ Первого канала.

При этом стоит отметить, что Владимир Познер продолжает публично комментировать некоторые общественные и политические события и новости. Делает он это в личном телеграмм-канале "Познер Online", а также имеет свой сайт с таким же названием. И это при том, что ему уже 90 лет. Кроме того, журналист заявлял, что его звали работать на Запад, однако он отказался по причине того, что там ему намекнули, мол, придется "говорить то, что нужно".

Владимир Познер. Фото: Getty Images

Что говорил Познер о войне в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине Владимир Познер занял молчаливую позицию и никак не комментировал вторжение России. Однако позже во время онлайн-встречи американского Ubiquity University журналист заявил, что "США несут ответственность за происходящее на Украине, поскольку неправильно себя вели по отношению к России после развала СССР".

Владимир Познер. Фото: Getty Images

Кроме того Познер тогда попытался выгородить Путина, утверждая, что он не сумасшедший и точно знает что делает. При этом сам Познер, якобы не поддерживает войну, но в то же время понимает, почему она началась. По его словам, из-за ошибочной политики США "огромное окно возможностей, существовавшее 30 лет, захлопнулось".

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