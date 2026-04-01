Прочь "химию" с огорода: проверенная схема, как избавиться от подземных вредителей без пестицидов

Как выращивать овощи экологически чистыми? Понадобится время, но результат оправдывает ожидание

Не успеешь посеять семена в землю или посадить картошку, как на это "добро" под землей слетается множество вредителей. Капустянка (медведка), личинки майского жука (хрущи), всякие совки и нематоды, а также проволочники — все они весьма охотно и с большим аппетитом поедают все, что найдут. А овощевод потом руками разводит, мол семена плохие купил, ничего не всходит.

Как бороться с грунтовыми вредителями без применения "боевой артиллерии" в виде современных инсектицидов?

"Химии" в нашей жизни огромное количество, и обильно обработанные пестицидами овощи, покупаемые в магазине — это явно не залог долгой и здоровой жизни. Поэтому целесообразно постепенно переходить на биопрепараты.

Итак, как избавиться от хруща и прочей компании с помощью биологических препаратов. Реальный действующий рецепт, хотя и не быстрый:

Осенью 100 грамм энтоцида в гранулах, тщательно размешиваем с 1-2 кг песка , равномерно вносим на 1 сотку земли. Важно: в этот момент почва должна быть влажной (после дождей или обильного полива). Вообще все биопрепараты "любят" влажность .

Весной лучше брать метаризин (тот же энтоцид, только в жидкой форме) вместе с боверином, обрабатываем грунт по инструкции, и сверху крайне желательно организовать мульчу, под которой и будет работать этот симбиоз.

В таком порядке нужно работать 2-3 года , чтобы увидеть реальный результат. Да, не быстро, но надежно и без "химии". Сколько ж можно травить землю и себя Антихрущом и Актарой?

