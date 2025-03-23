Устраивали фестивали пьянства и подсыпали галлюциногены соседям: ученые рассказали, как "отрывались" древние люди

Древние люди, по всей видимости, хорошо разбирались в веселье

Наркотические вещества в современном мире имеют плохую репутацию и во многих местах запрещены законом. Однако в древнем мире их использовали часто и не только в ритуальных целях, но и чтобы "заводить друзей". И если у вас возникла ассоциация с ночными клубами, то примерно как-то так все и было в прошлом.

Как пишет New Atlas, одно из исследований на эту тему касается цивилизации Уари (Wari) из Южной Америки, которая существовала примерно с 500 по 1000 год нашей эры. Второе же касается ритуалов всем известного древнего Египта.

Археологи, работавшие в одном из бывших форпостов Уари, известном как Килькапампа (Перу), обнаружили там доказательства того, что местные жители варили большое количество напитка под названием чича. Он чем-то напоминал пиво и был весьма распространено в регионе.

Но что оказалось неожиданным, так это остатки в нем семян вильки (Anadenanthera colubrina), которые содержат галлюциногенное вещество буфотенин. Его употребление в регионе тоже не является чем-то необычным, но традиционно там его курили или вдыхали в виде порошка. Это делали избранные члены общества во время ритуалов. Однако в Килькапампе люди похоже принимали его массово во время каких-то крупных празднований.

Автор исследования Мэтью Бивер допустил, что таким образом Уари расширяли свои владения без необходимости воевать. Все что надо — это устроить вечеринку и споить соседей галлюциногенным пивом.

"Уари добавляли вилку в пиво чича, чтобы произвести впечатление на гостей своих пиров, которые не могли ответить тем же. Это создало долговые отношения между хозяевами Уари и гостями, вероятно, из близлежащего региона", — рассказал Бивер.

Он объяснил, что в регионе, где варили галлюциногенное пиво, вилька не растет, а потому ее семена приходилось везти сотни километров. Поэтому местные племена вряд ли могли бы повторить впечатления самостоятельно, не обращаясь к Уари.

Однако новые исследования показывают, что психоактивными веществами баловались не только в Южной Америке, но и в Египте. В частности исследователи из Университета Южной Флориды обнаружили, что в вазе, датируемой 200 годом до нашей эры, были найдены следы алкогольного напитка с неожиданными примесями. Одну из них опознали как остатки Сирийской руты (Peganum harmala), которая усиливает действия психоактивных веществ, а также Голубого лотоса (Nymphaea caerulea), содержащего седативное и галлюциногенное вещество нуциферин.

Ученые допустили, что этот напиток использовался во время праздника опьянения, связанного с богиней любви, женщин и веселья Хатор. Этот фестиваль проводился раз в год и сопровождался массовым потреблением алкоголя и психоделиков, а также пением и танцами до полной "отключки". Примечательно, но галлюцинации в этом состоянии они считали посланиями от богов, особенно от Хатор.

Обычно в египетской традиции ритуалы проводили лишь жрецы, однако празднике опьянения участвовали и жрецы и простые люди.

Как сообщалось ранее, в Сальвадоре нашли жуткие древние куклы на вершине пирамиды. Ученые допускают, что они использовались в ритуальных представлениях.