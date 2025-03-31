Неделя началась без магнитной бури, но надолго ли это? Прогноз на начало апреля

На этой неделе снова начнут бушевать магнитные бури, но в ближайшие дни их пока не будет

Магнитных бурь на Земле пока нет, хотя Солнце недавно выпустило выброс корональной массы (СМЕ). Ученые прогнозируют, что тишина продержится до конца рабочей недели, а на выходных стоит ждать геомагнитные штормы.

В пятницу, 28 марта, солнечное пятно 4046 взорвалось, вызвав первый за несколько месяцев взрыв, и в космос вылетел CME. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, согласно модели NASA, 31 марта фланг CME пролетел мимо Земли, едва не задев ее. Близкое столкновение могло привести к тому, что волны солнечного ветра охватили б нашу планету, немного нарушая геомагнитное поле. Если же было бы прямое попадание, то тогда начала бы бушевать сильная геомагнитная буря с полярными сияниями.

Магнитные бури на Земле 31 марта-6 апреля

На сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, был обновлен график геомагнитных бурь. Итак, 31 марта, держится низкая солнечная активность. Геомагнитная "тишина" прогнозируется до 4 апреля включительно.

Однако уже 5 апреля землянам следует ожидать магнитную бурю в 5 баллов, то есть сильную, а 4 апреля шторм в 4 балла — средний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ждать украинцам в апреле. Синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом.