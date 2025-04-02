Новая магнитная буря уже ждет Землю. Когда она может испортить настроение

Астросиноптики предупреждают о магнитной буре на этой неделе

Пока на Земле нет магнитных бурь, но это ненадолго. Уже в конце рабочей недели должен начать бушевать шторм, который будет "красным". Он возникнет вследствие плазмы солнечного ветра.

Незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, возможны 4 апреля, когда ожидается, что область взаимодействия, вращающаяся вместе (CIR), ударит Землю. Об этом сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"CIR — это переходные зоны между быстрым и медленным солнечным ветром. Плазма солнечного ветра накапливается в этих областях, создавая ударные волны и интенсивные магнитные поля, которые хорошо справляются со своей работой, вызывая полярные сияния", — пояснили они.

Но заметьте, что прогнозы не всегда оправдываются, ведь меняются в течение суток. Поэтому геомагнитная буря может быть как выше, так и ниже, или вообще не начаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после длительных дождей украинцам можно ожидать сухую погоду. Однако синоптики говорят, что такая тишина продержится всего один день и рассказали, когда ждать следующей волны осадков.