Эта неделя также принесет затяжные магнитные бури. Будут ли они сильными

В течение 7-13 апреля 2025 года на Земле будет только один день геомагнитной "тишины"

"Красная" сильная магнитная буря, которая бушевала в конце прошлой недели, сейчас немножко снизила свою активность. Однако астросиноптики говорят, что землянам не стоит готовиться к ее завершению в ближайшее время.

В понедельник, 7 апреля, держится геомагнитный шторм в 4 балла, то есть он средний, согласно обновленному графику солнечной активности на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Он прогнозируется и 8 апреля.

Однако уже 9 апреля, то есть в среду, его сила упадет, и на Земле ожидается низкая солнечная активность.

После того, 10 апреля, ученые предупреждают о возобновлении магнитной бури в 5 баллов, то есть сильной. Но в течение 11-13 апреля прогнозируется очередное понижение ее силы до 4 баллов.

То есть, на этой неделе отдохнуть можно будет только в течение среды, 9 апреля. Но заметьте, что прогнозы меняются в течение суток. Поэтому геомагнитная буря может быть как выше, так и ниже или вообще не начаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украину накроет снег в апреле.