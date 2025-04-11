Развитая цивилизация могла жить на Земле десятки тысяч лет назад: фотодоказательства

Три загадочных сооружения, которые могут переписать историю человечества

Современная наука считает, что сложные архитектурные сооружения появились только после развития сельского хозяйства около 12 тысяч лет назад. Но существуют объекты, найденные на разных континентах, свидетельствующие о возможности существования цивилизаций, возникших задолго до первых упомянутых в учебниках.

Подводная пирамида Йонагуни — Японская Атлантида

Всего 25 метров под поверхностью воды у островов Рюкю, неподалеку от Тайваня, погруженный в толщу воды памятник, вот уже несколько десятилетий смущающий воображение ученых и искателей истины. Открытая в 1986 году подводная структура, называемая пирамидой Йонагуни, по форме напоминает гигантскую пирамиду с четкой лестницей, террасами и даже арками — все как будто создано человеком.

Несмотря на геометрию форм, научное сообщество не пришло к единому мнению: искусственное это или естественное. Геолог Роберт Шох из университета Бостона считает это результатом эрозии песчаника в условиях высокой сейсмичности. Анализ породы показал, что ей более 10 000 лет, а значит, если пирамиду действительно создал человек, она появилась еще до завершения последнего ледникового периода, когда этот регион еще был сушей.

Гебекли-Тепе – самый древний храм человечества

Гебекли-Тепе в Турции в свою очередь официально признаное сооружение. Она считается самым древним известным храмовым комплексом на планете. Археологические раскопки показывают, что сооружение было возведено около 9500 до н.э., то есть еще до изобретения гончарства, письма или одомашнивания животных. Это на тысячи лет древнее египетских пирамид и Стоунхендж.

Гебекли-Тепе © DAI

Древние люди создали это строение еще до того, как египтяне построили пирамиды.

Комплекс состоит из гигантских Т-образных столбов, расположенных в кругах, с высеченными изображениями животных и абстрактными символами. Это подвергает сомнению утверждение, что общества охотников-собирателей не имели достаточного уровня организации для создания монументальной архитектуры.

Гунунг Паданг – пирамида, которой более 16 тысяч лет?

Третий загадочный объект – Гунунг Паданг в Индонезии. Это холм, на поверхности которого сохранились базальтовые блоки, образующие террасы. В 2023 году новые исследования показали, что под этими слоями скрыта сложная многоярусная структура, созданная не природой, а человеком. Возраст пирамиды, по оценкам некоторых ученых, – более 16 000 лет. Если это подтвердится окончательно, Гунунг Паданг станет самым старым известным мегалитическим сооружением на планете.

Гунунг Паданг имеет несколько слоев

Ранее "Телеграф" рассказывал о возвращении из небытия в 10 тысяч лет породы волков. Ученые возродили их благодаря генетическим экспериментам. Однако ученые отмечают — эволюция не останавливалась, и хотя новообразованное животное имеет признаки вымершего, оно также родственно современным и является по сути гибридом.